Bilka i kæmpe brøler: Uddeler ugyldige gavekort

Torsdag aften steg humøret betragteligt hjemme hos adskillige danskere, da de bladrede ugens tilbudsaviser igennem.

De havde nemlig vundet et gavekort på 10.000 kroner til Bilka. Troede de.

'TILLYKKE, DU ER DEN HELDIGE VINDER AF ET GAVEKORT TIL BILKA', stod der med versaler på side 24 i tilbudsavisen.

Men da de fredag forventningsfuldt kontaktede Bilka, fik de at vide, at der var tale om en misforståelse. De havde ikke vundet. Og det samme gjaldt de mange andre kunder, der har fået samme opfattelse.

Det oplyser flere af de ærgerlige kunder til Ekstra Bladet.

Beklager 'uheldig formulering'

Bilka bekræfter over for Ekstra Bladet, at man har modtaget mange henvendelser fra kunder, der troede, de havde vundet gavekortene.

På Facebook skriver Bilka, at 'forvirringen' skyldes en 'lidt uheldig formulering' i de første udgaver af tilbudsaviserne.

Gavekortene skulle nemlig have ligget løst i tilbudsaviserne og ikke være en del af annoncen, som tilfældet er.

I en mail til Ekstra Bladet forklarer Bilkas marketingchef, Tore Nederland, hvordan fejlen er opstået.

'Vi er rigtig ærgerlige over, at vi i tilbudsavisen mangler teksten, som beskriver, at der som altid i vores konkurrencer af den her type er tale om et fysisk, løst gavekort, som kunderne skal finde', udtaler han.

Flere tusind gavekort

Trykfejlen går igen i samtlige tilbudsaviser, der distribueres i uge 32, 33 og 34. Bilka ønsker ikke at oplyse det eksakte oplagstal, men skriver i en mail, at man 'tilstræber at ramme husstandene omkring vores 19 Bilka-varehuse fordelt i hele landet'.

Dermed er der formentlig tale om mange tusind ugyldige gavekort.

'De kunder, som finder de rigtige gavekort, vil ikke være i tvivl, og heldigvis oplever vi, at de fleste kunder, som henvender sig, har forståelse for, at der tale om en uheldig fejl', udtaler Bilkas marketingchef.

På Bilkas Facebookside skriver flere andre, at de føler sig snydt af Bilka.

'Om igen, Bilka. Det er ufin reklame', skriver en kvinde, hvis mor troede, hun havde vundet et gavekort.

Men selv om flere af kunderne har opfordret til, at Bilka giver de forkerte vindere en form for kompensation, så det er ikke planen, oplyser Bilkas presseafdeling.