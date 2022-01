Bilka plaget af vild corona-myte

Det lyder helt vildt.

En coronasmittet person, der burde være hjemme i isolation, går rundt i Bilka i Horsens. En bekendt genkender vedkommende og henvender sig i kundeservice.

Efter at have fortalt, at der går en smittet rundt i varehuset, lyder det over højttaleren, at denne persons navn vil blive råbt op, hvis vedkommende ikke henvender sig straks til kundeservice.

Hvad sker der så? 14 mennesker tropper op i kundeservice.

Begyndte i Aalborg

Sådan lyder den opsigtsvækkende historie, som en kilde har henvendt sig med til Ekstra Bladet.

Men da Ekstra Bladet kontakter Salling Group, der ejer Bilka, og spørger ind til episoden i deres varehus i Horsens, lyder der et træt grin.

Det er nemlig langt fra første gang, at presseansvarlig Jacob Krogsgaard Nielsen hører netop den historie.

- Det startede lige på den anden side af nytår, hvor det, som du også har fremlagt, blev beskrevet oppe fra vores Bilka i Skalborg ved Aalborg. Det viste sig hurtigt, at de kilder, der var blevet brugt, ikke kunne verificere det, siger han og fortsætter:

- Så gik der nogle dage, så hørte vi fuldstændig den samme historie fra Bilka i Herning. Så var det Aarhus, Vejle, Esbjerg, Odense og nu Horsens. Det er virkelig en historie, som har bredt sig som en steppebrand ud over hele Danmark.

Han afviser, at man ville gribe sagen an på den måde:

- Jeg kan afkræfte begge forhold. Sådan en beskrivelse ligger så fjernt fra den måde, vi har vores daglige dialog med vores kunder på, så det ville aldrig nogensinde finde sted, lyder det afslutningsvist fra Jacob Krogsgaard Nielsen.