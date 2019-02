Bilka politianmeldt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den danske supermarkeds-gigant Bilka er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for vildledning.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Baggrunden er, at supermarkedskæden, der er ejet af Salling Group, i flere tilfælde har kørt med tilbud på den samme vare:

'Bilka markedsførte i slutningen af 2017 og starten af 2018 en række tilbud på legetøj. I en periode på cirka to og en halv måned op til årsskiftet 2017/2018 markedsførte Bilka således syv gange et weekend-tilbud med en rabat på 25 procent på alt legetøj, og i januar 2018 markedsførte Bilka ad to omgange et tilbud på 35-50 procent rabat på udvalgt legetøj Forbrugerombudsmanden har vurderet, at legetøjet var på tilbud så ofte, at legetøjet på et tidspunkt i perioden ikke længere kunne siges at have en normalpris,' lyder det i meddelelsen.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har Bilka også kørt tilbud på en cykel over længere tid.

'Bilka havde løbende markedsført legetøjet med nedslag i prisen, og den markedsførte cykel havde ikke kostet den oplyste normalpris de sidste fire måneder op til tilbuddet. Så kan der efter min overbevisning ikke være tale om en normalpris. Det var vildledende, og derfor har jeg anmeldt Salling Group til politiet,' siger Christina Toftegaard Nielsen, Forbrugerombudsmand, i meddelelsen.

Bilka er glade

I Salling Group er de tilsyneladende glade for at have fået en over næsen. I hvert fald er der udsendt en pressemeddelelse med overskriften 'Bilka glæder sig over klarere markedsføringsregler'. Heraf fremgår det:

'Vi har alene et ønske om at markedsføre vores tilbud efter bogen. Hidtil har der ikke været klare regler for frekvensen af kortvarige tilbudskampagner på legetøj, hvilket der er kommet nu, og vi indrettede allerede vores markedsføring efter det i sommeren 2018, hvor vi indledte dialogen med Forbrugerombudsmanden,' siger Mark Nielsen, direktør i Bilka, i pressemeddelelsen.