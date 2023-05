Bill Browder snydt i formodet russisk prank

Bill Browder, der i den britiske presse er blevet døbt 'Putins fjende nummer et' var tilsyneladende offer for det, man formoder var en russisk narrestreg.

Tidligere på ugen deltog han i et videomøde med det, han troede var den tidligere ukrainske præsident Petro Poroshenko.

Men da Poroshenko begyndte at stille en række mærkelige spørgsmål, opstod forvirringen hos Bill Browder, der tidligere har drevet forretning i Rusland, men som nu er politisk aktivist og udtalt kritiker af af Vladimir Putin.

Det skriver The Guardian.

Zelenskyj-rap

Egentlig skulle diskussionen på mødet handle om sanktioner mod Rusland.

Men så faldt spørgsmålet, om ikke Bill Browder synes, at russiske oligarker skulle have lov til at slippe for Vestens sanktioner, hvis de så til gengæld sender økonomisk støtte til Ukraine.

Her stoppede det dog ikke, for pludselig blev de bedt om at lytte til den ukrainske nationalsang med hånden på brystet, og senere at de gjorde det samme til en rap lavet af Ukraines nuværende præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Til at begynde med havde ingen tænkt, at der kunne være tale om ubudne gæster, selvom forbindelsen virkede mærkelig og forsinket. Blandt andet fulgte mundens bevægelser ikke helt med lyden, men det lagde man ikke det store i.

Mistænker russere

Efterfølgende står det dog klart, at der har været tale om en narrestreg, som peger i retning mod Rusland.

Bill Browder undersøgte efterfølgende email-adressen, der var blevet brugt, og som benyttede domænet poroshenko2019.com, der er registreret i Rusland.

- Vi optog ikke opkaldet, men det gjorde de med sikkerhed. Måske i håbet om at sende det ud på national tv. De ville formentlig have mig til at sige nogle ting om russiske oligarker, der ikke var så hårde, men jeg sagde intet, som jeg ikke allerede har sagt i 100 taler, siger Bill Browder.

Skete i Danmark

Det er ikke mere end et par år siden, at noget lignende skete i Danmark.

Her var der til gengæld tale om ubudne gæster på et møde i Udenrigspolitisk Nævn - det hemmeligste politiske udvalg i Danmark.

Her udgav en person sig for at være den belarussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja, men som pludselig begyndte at tale om dyrebordeller.

- I mine 15 år i Folketinget, har jeg ikke oplevet noget så surrealistisk, som det, vi oplevede i forgårs.

- Det ene mulighed er, at Martin (Lidegaard, red.) og jeg bliver ufrivillige stjerner i et russisk satireprogram, men den anden, som jo er den værste, er, at det var den russiske efterretningstjeneste eller grupper, der støtter dem, som forsøger at stille os i dårligt lys eller teste vores systemer, sagde Michael Aastrup Jensen (V) dengang til Ekstra Bladet.