Bill Gates skal skilles

Bill og Melinda Gates går hvert til sit.

Det oplyser parret på førstnævntes Twitter-profil mandag aften dansk tid. Den samme tekst er delt på Melinda Gates' Facebook-profil.

'Efter mange tanker og efter at have arbejdet på vores forhold, har vi taget beslutningen om at afslutte vores ægteskab,' skriver parret blandt andet.

Parret nåede at være gift i 27 år. De har tre børn sammen og er særligt kendt for sammen at stå bag Bill & Melinda Gates Foundation, der betragtes som verdens største fond.

Skal man tro parret, kommer fonden til at leve videre på trods af skilsmissen.

'Vi fortsætter med at dele en tro på den mission, og vi vil fortsætte vores arbejde sammen i fonden, men vi mener ikke længere, at vi kan vokse sammen som et par i denne næste fase af vores liv,' skriver de.

Parret beder samtidig om ro og om respekt for deres privatliv i den nye tid, de skal til at tage hul på.

65-årige Bill Gates er ifølge Forbes i skrivende stund verdens fjerderigeste mand. Han har især opbygget sin formue gennem Microsoft, som han stiftede i 1975 sammen med Paul Allen. Ifølge Forbes er Bill Gates god for omkring 800 milliarder kroner.

Bill og Melinda Gates er et af verdens rigeste og mest berømte ægtepar. Arkivfoto: Global Citizen/Handout via Reuters/Ritzau Scanpix

Bill og Melinda mødtes i 80'erne, da Melinda blev ansat i Microsoft, og de blev siden gift i 1994.