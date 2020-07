Bille-kamera fanger insekternes rejser

Forskere har udviklet et minikamera, der vejer så lidt, at det kan blive båret af biller. Det førte til udviklingen af små kamerarobotter

Med inspiration fra insektriget har forskere fra Universitetet i Washington udviklet et minikamera, der er blevet båret på ryggen af biller for at optage deres rejse.

Forskerne løftede sløret for deres mikroskopiske opfindelse i det videnskabelige magasinet 'Science Robotics'.

Da Bille-kameraet er så småt, kan det dog kun tage op til fem billeder i sekundet i lav opløsning - og i sort/hvid. Dog kan optagelserne ved hjælp af Bluetooth streames direkte til telefonen, ifølge BBC.

Foto: Mark Stone / University of Washington

Samlet set vejer hele kameraet blot 250 milligram - et kvart gram - svarende til en tiendedel af et spillekort.

Det giver ikke meget plads til batteriet, så for at spare på strømmen, optager kameraet kun, når billen bevæger sig.

Kamerarobot i insektstørrelse - Bekymringer om overvågning

Ved hjælp af forsøgene med biller har forskerne udviklet en lille kamerarobot i insektstørrelse.

Holdet bag påstår, at det er 'verdens mindste landbaserede, autonome robot med trådløst syn'.

I stedet for hjul bevæger robotten sig ved at vibrere og har en topfart på tre centimeter i sekundet.

Den ledende forsker på projektet, Shyam Gollakota, erkender, at det lille kamera kan vække nye bekymringer for overvågning.

'Som forskere tror vi, at det er meget vigtigt at oplyse offentligheden, så folk er bekendte med udfordringerne, så de derfor kan udvikle en løsning,' lyder det fra Gollakota til Washington Universitet.