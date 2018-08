Billede af Ayah går viralt: - I dag giver du mig et kram, i morgen en bøde

Et smukt billede af Ayah, der ikke ønsker sit efternavn frem af frygt for chikane, og en kvindelig politibetjent fra Københavns Politi, deles lige nu flittigt. Både på sociale medier og hos nyhedsbureauet Reuters, florerer billedet.

Billedet blev taget i går ved en demonstration mod ikrafttrædelsen af burkaforbuddet, der har gjort det ulovligt for Ayah at gå klædt, som hun har gjort de sidste 2,5 år.

- Jeg er på vej over til nogle af mine veninder, der sidder på en trappe for at høre, om de er OK. Men den ide har den kvindelige betjent også fået, og hun kommer over og spørger, om de er OK, om de vil have noget vand.

- Det rørte mig, for jeg har frygtet det her møde med politiet fremover, og så står hun der og er rigtig flink, men det er samtidig hende, der skal give mig en bøde. Det var en absurd situation, siger Ayah om mødet med politikvinden til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets fotograf har gennem nogle år holdt kontakt med Ayah. Derfor blev han også inviteret hjem til Ayah på Nørrebro, da hun og nogle veninder forberedte sig til demonstrationen. Foto: Per Rasmussen.

Kom og sig hej

Ifølge den 37-årige etnisk danske konvertit udtrykte politikvinden sympati for Ayahs synspunkter.

- Hun sagde, at hvis jeg så hende på gaden, skulle jeg bare komme over at hilse, og så kunne vi snakke lidt og så gå hver til sit. Men jeg ved jo godt, hvad der sker, hvis Inger Støjberg kigger hende over skulderen: I dag giver du mig et kram, og i morgen en bøde, tænkte jeg. Det er vanvittigt, siger Ayah, der ikke kan huske, hvorfor de endte med at kramme.

- Jeg husker det som, at hun spørger, om hun må give mig et kram, og så siger jeg ja. Men jeg er ikke sikker.

Kender hende

Ekstra Bladets fotograf Per Rasmussen, der tog billedet, har gennem længere tid fulgt Ayah.

- Jeg mødte Ayah i Vollsmose for nogle år tilbage, hvor hun indsamlede mad fra supermarkeder og delte ud til folk, der havde det svært i området. Siden har vi holdt kontakt, og jeg fik derfor lov til at følge hende i går, siger Per Rasmussen.

- Jeg mødte hende i hendes lejlighed, hvor hun gjorde sig klar med nogle veninder. De satte deres niqab, og så kørte jeg sammen med dem ned til demonstrationen.

Sammen med Ayah og hendes veninder forlod Ekstra Bladets fotograf lejligheden og de kørte sammen til demonstrationen, der startede på Den Sorte Plads i København. Foto: Per Rasmussen.

Men det var faktisk lidt af et tilfælde, at den garvede fotograf fra Sydsjælland fik det ikoniske billede.

- Demonstrationen var faktisk opløst, efter de havde dannet en menneskekæde rundt om Bellahøj Politistation, og jeg sad på ladet af en vogn, hvor de havde holdt taler hele dagen, og redigerede billeder. Pludselig stopper vognen op, så jeg hopper af og kan se, at Ayah står helt tæt på den kvindelige betjent og de taler sammen.

- Jeg kan se på betjentens kropssprog, at hun beroliger Ayah og at hun smiler stort. Det berører Ayah, der får tårer i øjnene, og så slutter de samtalen med et kram, siger Per Rasmussen.

Ayah er glad for at tage billeder og ses her i midten med kameraet. Hendes interesse for fotografi betyder, at hun i oktober måned vil lave en fotoudstilling. Foto: Per Rasmussen.

Frygter selvtægt

Trods de beroligende ord fra politikvinden i går, frygter Ayah stadig, hvordan hendes hverdag kommer til at se ud.

- Jeg er ikke som sådan bange for politiet, men jeg er bange for, om folk vil begå selvtægt. Jeg er ikke tilfreds, før denne her lov er rullet tilbage, siger Ayah, der afviser at tage sin Niqab af.

- Det er mit valg at gå med den, og det er rigtigt vigtigt for mig. Den giver mig noget religiøst, og jeg ligger ikke andre mennesker til last. Jeg forstår simpelthen ikke, at det skal være mit problem, at andre mennesker er intolerante.

Ayah arbejder netop nu på en fotoudstilling, hvor niqab-klædte kvinder besøger danske vartegn og i øvrigt udfører dagligdagsting, fortæller hun.

Ekstra Bladet forsøger at komme i kontakt med politibetjenten.