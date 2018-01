Billede af hendes to-årige datter blev fjernet på grund af shitstorm

Den australske kvinde fik fjernet et billede af sin datter på instagram, fordi billedet var blevet anmeldt af adskillige brugere - men nu svarer moren igen - se det omtalte billede her

Jordan Lee Jones fra Australien elsker sine børn og lægger tit billeder af børnene Winter på 2 år og babyen Wilde ud på sin instagram-profil, hvor hun har mere end 90.000 følgere.

Men for nylig lagde Jordan et billede af sin to-årige datter Winter ud på instagram. Et uskyldigt billede, hvor den lille pige nøgen hygger sig på en strand. Billedet skabte imidlertid straks voldsomme reaktioner på instagram, hvor adskillige brugere anmeldte billedet, og der gik kun nogle få timer, før billedet blev fjernet af instagram.

Det skriver flere medier heriblandt britiske Independent og Daily Mail, og Jordan Lee Jones har også beskrevet sagen på sin instagram-profil.

Herunder kan du se billedet af Winter, der blev fjernet fra instagram.

Den 2-årige pige Winter går i sine egne tanker og hygger sig på en strand i Australien. (Foto: Instagram)

Der gik ikke mange sekunder, før de første negative kommentarer trillede ind, da Jordan Lee Jones i mandags lagde billedet af sin datter ud på instagram.

En bruger skrev:

- Det er ækelt at se, hvor solbrændt din datter er.

En anden skrev:

- Har du nogen sinde hørt om solcreme?

En tredje bruger skrev:

- Du burde give din datter solcreme, inden hun meget snart kommer til at ligne en 40-årig.

Jordan fortæller, at hun naturligvis blev chokeret over de negative kommentarer.

- Jeg bestemte mig derfor til at skrive i billedteksten til billedet, at vi har aboriginer i vores slægt, så derfor har vi også en naturlig brun hud, uanset, hvor meget solcreme, vi bruger.

Jordan fik derfor endnu et chok, da hun dagen efter opdagede, at billedet var blevet fjernet fra instagram, selv om hun havde forklaret, at datterens brune hud også er naturlig og skyldtes gener fra aboriginer i familien.

Jordan fik også en meddelelse fra instagram, hvor de forklarede, at de havde fjernet billedet, fordi hun havde forbrudt sig mod reglerne på instagram, og fordi billedet var blevet anmeldt flere gange.

Nu har Jordan skrevet til instagram og klaget over, at billedet af hendes datter er blevet fjernet, men hun har endnu ikke fået noget svar.

Men nu svarer Jordan Lee Jones til gengæld igen på de sociale medier:

- Jeg ækles til gengæld ved tanken om, at nogle af mine følgere skriver grimme og racistiske kommentarer. Min datters hud er smuk. Og jeg gør alt for at beskytte min datters hud, så godt jeg kan. Og jeg vågner op hver dag og stræber efter at være en god mor. Hvis du ikke kan lide mine opslag eller min families hudfarve, så lad vær med at følge mig.