Billede fra luksus-restaurant får dem til at gå amok

Den vietnamesiske sikkerhedsminister er havnet i problemer, efter han er blevet fanget på et billede på en luksusrestaurant under klimatopmødet

Dyre og store bøffer serveret på guldtallerkner er næppe det bedste for klimaet og rimer heller ikke ligefrem på kommunisme.

Men det så Vietnams sikkerhedsminister, general Tô Lâm, tilsyneladende stort på, da han i forbindelse med klimatopmødet besøgte Storbritannien.

Her blev ministeren 3. november set på en TikTok-video lavet af det tyrkiske kokke-fænomen Nusret Gökçe, der er kendt under navnet Salt Bae.

Han ejer en restaurant Knightsbridge, der er blevet kendt for at sælge svinedyre bøffer på op mod 10.000 kroner. Her ses det, hvordan general Tô Lâm holder hof med sit selskab, og det har fået folk til at rase i Vietnam ifølge vietnamesiske BBC.

Raser

Kritikken går på, at Tô Lâms jobbeskrivelse er at håndhæve, at borgerne i Vietnam ikke træder over stregen, hvad angår de kommunistiske værdier og regler i landet.

Især ikke midt under en pandemi, hvor flere og flere vietnamesere er blevet arbejdsløse.

Og en luksusmiddag med guldbelagte bøffer til tusindvis af kroner går ikke helt i spænd med konceptet 'alle er lige'. Og det har ifølge BBC Vietnam fået folk til at gå amok på blandt andet Facebook i det asiatiske land.

Nusret Gökçe blev for alvor kendt på de sociale medier for sit trick, hvor han drysser salt på en bøf på en helt særlig måde i 2017.

Han driver i dag kæden Nusr-Et, der har restauranter i hele verden, blandt andet London, New York, Boston og Istanbul.