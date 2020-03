Billede går verden rundt: Her er den hjerteskærende historie bag

'Tæl dine velsignelser. Det er det, der får os igennem det her.'

Sådan skriver Alyssa Burks fra Arkansas til et Facebook-opslag, der er blevet delt over 45.000 gange på få dage.

Opslaget er et billede af hendes søn, den kun et år gamle Zeke Burks, der står på den ene side af en glasdør og rækker ud efter sin far, lægen Jared Burks, som står på den anden side.

På grund af smittefare kan faren ikke komme ind og være sammen med sin søn og kone, og Alyssa Burks har delt billedet på Facebook som en påmindelse om de mange opofrelser, alverdens sundhedspersonale må gøre i kampen mod coronapandemien.

ABC fortæller nu historien bag det virale Facebook-opslag, og den er om muligt endnu mere hjerteskærende end selve billedet.

- Han arbejder lige nu i rotation, der sender ham rundt på hele hospitalet, inklusive på skadestuen, og han syntes bare, det ville være ansvarligt af os at gå i karantæne fra hinanden, fortæller Alyssa Burks til ABC.

Til det virale billede af lille Zeke og glasdøren, der adskiller ham fra sin højtelskede far, har tusindvis i kommentarerne takket familien Burks og andre familier til sundhedspersonale for de store og uselviske ofringer, de gør i lyset af coronakrisen for at redde andre menneskers liv.

- Der er mange mennesker, der har kommenteret og sagt tak, siger Alyssa Burks.

Hvad opslaget ikke afslører er, at Jared Burks på tidspunktet, hvor billedet blev taget, allerede havde været adskilt fra sin lille familie i over to uger. Og det var gennem glasset i præcis den dør, at han for første gang så sin søn kravle.

- Så snart, han så sin far, ræsede han bare mod døren. Han rejste sig op ad glasset, nok fordi han ville have, at han skulle holde ham. Så det var trist, det var nuttet, men det var virkelig hjerteskærende, fordi det er hårdt, siger Alyssa Burks.

Som mange andre familier, hvor en eller begge forældre arbejder i sundhedsvæsenet, ved familien Burks ikke, hvornår de igen bliver samlet. Men, siger Alyssa Burks, hvis hendes mand skal være hjemme, når hans søn tager sine første skridt, kræver det, at alle hjælper til.

- Jo mere vi bliver hjemme, jo mindre sandsynlighed har vi for at sprede det, og jo mindre sandsynligt er det også, at de får det. Og vi har brug for dem.