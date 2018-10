Billede solgt for svimlende millionbeløb: Blev ødelagt sekundet efter

Kunstneren Banksys maleri 'Girl With Baloon' blev solgt for mere end otte millioner kroner. Sekunder efter hammeren var faldet, rev billedet sig selv i stykker. Se de kaotiske scener her

Den verdenskendte kunstner Banksy havde fredag sit hyper populære billede 'Girl With Baloon' under hammeren ved en auktion i huset Sotheby's i London.

Billedet, der var vurderet mellem 200.000 og 300.000 pund svarende til cirka 1.700.000 og 2.500.000 kroner, endte med at gå for svimlende 1 million pund, svarende til mere end 8.5 millioner kroner.

Så snart hammeren faldt satte en automatisk mekanisme imidlertid i gang, der resulterede i, at billedet rev sig selv halvvejs itu - til stor forbløffelse for de mange kunst-elskende deltagere ved auktionen.

'Going, going, gone'

Efter den opsigtsvækkende hændelse, lagde Banksy selv et billede på Instagram med den lettere ironiske tekst 'going, going, gone'

- Det ser ud til, at vi lige blev Banksy-ed, sagde Alex Branczik, auktionshusets senior director and head of contemporary art i Europa, ifølge BBC og fortsatte:

- Skaderne er nu en integreret del af værket.

Han understregede desuden, at man ikke tidligere havde oplevet en lignende situation.

- Vi har allerede talt med køberen, som var meget overrasket over situationen. Vi skal nu diskutere de næste skridt, sagde Branczik.

Mystisk kunstner

Banksy har igennem sit værk som kunstner, altid været omgivet af en del mystik.

Således er den Bristol-fødte kunstners identitet aldrig blevet afsløret.

I sin karriere er han særligt kendt for en række grafittiværker, opført på kendte bygninger i hele verden.

Billedet 'Girl With Ballon' blev oprindeligt opført på en væg i Great Eastern Street i London i 2006.

I 2017 blev værket valgt som Englands favorit-kunstværk i en afstemning, skriver BBC.