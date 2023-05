Billeder fra lille ø skaber frygt: Er de på spil?

I 30 år har der været skrevet om det.

Efter sigende skulle den kinesiske efterretningstjeneste have placeret en facilitet på stedet, men Kina har i årevis benægtet. Der er fortsat ingen konkrete beviser, men nu er vi måske kommet nærmere.

Ifølge The Guardian og tænketanken Chatham House viser en række billeder taget med en helt særlig satellit i januar 2023, hvordan der er ny aktivitet på øen.

Der er nu bygget to nye hangarer, en ny lang hovedvej, en ny landingsbane, en boligblok og en ny radarstation.

Med udviklingen på øen, kan Indien måske se frem til at skulle håndtere en ny luftbase i et land, der har tætte bånd til Beijing.

Desperat nation

Great Coco Island hører til Myanmar, der de seneste år har været igennem en turbulent tid. Og det har knyttet dem tættere til Kina.

1. februar 2021 skulle landet igennem et militærkup, hvor regeringen med Aung San Suu Kyi i spidsen blev væltet af militærjuntaen. Det medførte kraftig fordømmelse fra USA og resten af Vesten.

Myanmar stod tilbage uden ret mange venner, og så vendte de blikket mod Kina.

Og med en ø med en strategisk god placering på grænsen mellem Den Bengalske Bugt og Andamanhavet og tæt på Indien er det ifølge Chatham House oplagt, at Kina også har en interesse her.

- Myanmar er desperat. De mangler penge. Investeringer fra Beijing er enormt hjælpsomme, og på den globale scene kan Myanmar stadig prale med, at en økonomisk gigant og deres nabo stadig er en ven, siger professor på Curtin University Htwe Htwe Thein til The Guardian.

Indien holder øje

Ifølge Chatham House er der fortsat ingen konkrete beviser på kinesisk aktivitet på øen.

Men det er ikke taget ud af den blå luft.

Angiveligt holder Indien også et vågent øje med, hvad der sker på øen. Netop af frygt for, om Kina begynder at få mere og mere indflydelse i regionen.

Ifølge Damien Symon, der er medforfatter til rapporten fra Chatham House, er også militæret i Myanmar fuldstændig klar over indernes frygt for, at Kina overvåger i området.