Billeder viser overraskende sandhed om danskernes afstand

To fotografer udstiller, hvordan indstillinger og udstyr på kamera kan vise to forskellige historier. Se billederne i artiklen

For lidt afstand? Eller er vi danskere egentlig bedre til at holde os på afstand under coronakrisen, end vi tror?

Ritzau Scanpix-fotograferne Philip Davali og Ólafur Steinar Gestsson fik stillet en særpræget opgave af deres foto-bureau Ritzau Scanpix.

De skulle illustrere, hvordan brug at forskelligt teknisk udstyr kan fortælle vidt forskellige historier, og for det utrænede øje kan det endda skabe illusioner og misforståelser.

- Det kommer, efter at politikere og myndighedspersoner har refereret til billeder, når de har snakket om situationen og om, hvordan folk har opført sig i det offentlige rum, siger Philip Davali, der også har opgaver for Ekstra Bladet.

- Det er Ritzau Scanpix, som jo leverer mange af billeder, der har prøvet at finde ud af, hvordan man bedst muligt kan illustrere, hvilke forskelle et objektiv kan gøre, og at det ikke altid er så lige til, som når man bare hurtigt ser et billede.

Står personer for tæt på eller holder de god afstand? Billeder fra samme sted viser to forskellige fortællinger. Foto: Philip Davali/Ólafur Steinar Ry/Ritzau Scanpix

To afgørende forskelle

På de to fotografers kameraer har der været to væsentlige forskelle.

- På mit kamera har der været fuldt zoom på, der rent teknisk gør, at afstanden kan virke mindre, mens Ólafur har vidvinkel på, hvor afstanden virker større.

- Det er egentlig ikke, fordi projektet skal vise, at der er blevet gjort noget rigtigt og forkert indtil nu, men mere for at illustrere, at det er vigtigt, at man forstår de tekniske forskelle, og hvordan det kan påvirke, hvordan det ser ud på et billede, siger Philip Davali.

Foto: Philip Davali/Ólafur Steinar Ry/Ritzau Scanpix

Virkemidler

I sidste ende handler det om virkemidler og forskellige måder at bruge sit kamera udstyr på.

- Det er heller ikke, fordi det ene er mere rigtigt eller forkert end det andet. Det er bare forskellige virkemidler, som jo aldrig har været et problem tidligere, men lige nu er vi en verdenssituation, der gør, at afstand betyder rigtig meget. Især når man som politiker skal bruge og henvise til billeder, siger Philip Davali og uddyber, hvordan han griber en foto-opgave an.

- Som fotograf skal man altid skabe et så retvisende billede af virkeligheden som muligt, og jeg tror ikke, at jeg vil gøre noget anderledes, end jeg ellers vil have gjort. Det er nogle overvejelser, jeg altid har haft om, hvordan jeg viser verden på den mest retvisende måde.

- Nu er vi så kommet ud i en situation i verden, hvor små forskelle kan gøre rigtig meget, og derfor er det vigtigt at gøre opmærksom på, hvilken forskel det kan gøre.