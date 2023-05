Billedet fra turistområde skræmmer: Dramatisk

Det er ikke mindre end et år siden, at italienerne blev ramt af så en massiv tørke, at der måtte erklæres undtagelsestilstand i landets nordlige regioner.

Og det ser ikke ud som om, at dette års sommer bliver mindre brutal for folk i den sydlige del af Europa.

For selvom kun lige at være trådt ind i maj måned, oplever borgerne allerede nu ekstrem tørke flere steder i den nordlige del af Italien, skriver norske VG.

Et af disse steder er ved Italiens største sø, Gardasøen, hvor der er blevet registreret den laveste vandstand i 70 år.

Billeder fra området viser turister, der vandrer rundt midt ude i søen, hvor man normalt ellers skal bruge en båd.

Værre står det til ved floden Po, som allerede nu har mistet 60 til 70 procent af sin vandstand.

Det ser ud til at blive endnu en varm og tør sommer i år i den sydlige del af Europa. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix.

Verden bliver varmere

Ifølge Bjørn Samset, der er klimaforsker ved det norske Cicero Center for Klimaforskning, er tørken et klart tegn på, at verden er ved at forandre sig.

- Verden bliver varmere, og et af de vigtigste tegn på klimaforandringer er, at Middelhavsområdet er ved at tørre ud, siger han til VG og uddyber:

- Vi ser en meget markant ændring i gennemsnitsklimaet i Middelhavet. Det er dramatisk for landbruget i området, vandadgang for byer, for ferieturister og for samfund og natur, siger Bjørn Samset.

De italienske myndigheder har allerede nu været ud og opfordre borgere til at spare på vandet.

Her lyder anbefalingerne at prioritere brusebad fremfor karbad, samt at ikke at tænde vaske- og opvaskemaskiner, før at de er helt fyldte.