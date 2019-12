Billedet går verden rundt: Er det Greta?

I sidste weekend lagde den 31-årige svensker Emmy Slinge et billede ud af sig selv på Twitter, hvor hun skød med et maskingevær på en skydebane i Stockholm.

Klippet blev lynhurtigt spredt til hele verden, udelukkende fordi Emmy Slinge ifølge mange ligner Greta Thunberg på en prik. Især på videoen på Twitter. Rundt omkring i verden har adskillige mennesker forvekslet Emmy med Greta Thunberg, og mange har også stillet spørgsmålet. Er det Greta?

Det skriver flere medier heriblandt Aftonbladet.

Herunder kan du se Emmys slående lighed med den verdensberømte svenske miljø-aktivist Greta Thunberg.

Her ligger Emmy Slinge ned og skyder med et maskingevær. Billedet er gået verden rundt. Og nej. Det er ikke Greta Thunberg.

- Det er så sygt, at jeg næsten ikke kan finde ord for det, siger Emmy til Aftonbladet og tilføjer:

- I starten gik jeg lidt i panik. Men nu griner jeg bare af det, siger Emmy.

Rundt omkring i hele verden troede mange, at det var Greta Thunberg, der skød med maskingevær. Derfor blev videoen kommenteret og delt med rasende fart.

Allerede om tirsdagen opdagede Emmy, at den var helt gal.

- Da jeg kom ud fra frisøren i tirsdags havde jeg ekstremt mange beskeder på min telefon. Og de var alle sammen på portugisisk, forklarer Emmy. Og i onsdags var hun i kontakt med fire journalister fra Brasilien, to fra Canada og en fra Tyrket.

Her ses den 31-årige svenske kvinde, der nu sammenlignes med Greta Thunberg. (Foto: Privatfoto/Facebook)

I starten var der mange, der bare påpegede Emmys lighed med Greta på de sociale medier. Men det gik også langt over stregen. En brasiliansk politiker ved navn Leticia Aguiar delte ifølge Aftonbladet videoen og påstod, at det var Greta Thunberg.

Mange mennesker benyttede også videoen til at lave sjov og ballade. Nogle skrev kommentarer som f.eks.: 'Når Greta ser dig bruge et sugerør'.

- Men det er faktisk helt okay for mig at blive sammenlignet med en ung kvinde, der kæmper for en god sag. forklarer Emmy, der regner med, at hun i fremtiden nok vil få kælenavnet 'Greta'.

Herunder har Emmy på Twitter forklaret det store kaos, hun oplevede, efter at have lagt sin video ud på Twitter.