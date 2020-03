Billedet ingen vil se: Krematoriet må give op

I italienske Bergamo kan krematorierne ikke længere følge med, og hæren må hjælpe med at fragte de døde væk

Billeder siger mere end ord. Også dem, man ikke ønsker at se, og sådan er det lige nu i den nordlige del af Italien.

Den italienske avis Corriere della Sera har netop offentliggjort et billede, der viser, hvordan militærkøretøjer må køre lig ud til krematorier i forskellige andre italienske byer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her bliver de lig, der ikke er plads til i Bergamos krematorium, kørt ud til andre byer. Privatfoto

Årsagen er, at krematoriet ikke længere kan følge med. Også selvom de arbejder i døgndrift.

Alene onsdag døde 93 mennesker i Bergamo som følge af coronavirus, og med kun 24 pladser i krematoriet står de over for en umulig opgave.

Krisesituationen har fået borgmester i byen, Giorgio Gori, til at skrive et brev til sine kolleger i de nærliggende byer.

Her har han forhørt sig, om de kan hjælpe med plads i krematorierne, og han har fået grønt lys.

Derfor kunne 18 militærkøretøjer køre lig ud af hospitalet onsdag aften i Bergamo.

Se også: De håndterede det på vidt forskellig vis - et sted gik det galt

12 danske børn smittet med corona

Italien hårdt ramt

Italien bekræftede sit første tilfælde af coronasmitte i slutningen af januar, mens de første 'lockdowns' blev indført 21. februar og gjaldt for store dele af Lombardiet.

9. marts indførte den italienske premierminister Giuseppe Conte et nationalt udgangsforbud i landet, hvor omkring 2000 personer lige nu ligger på intensivafdelinger på landets hospitaler.

Alle butikker med undtagelse af apoteker, supermarkeder og lignende er blevet lukket ned, og italienerne må kun forlade deres hjem, hvis det er højst nødvendigt.

Udgangsforbuddet berører 60 millioner italienere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mange må begrave deres kære i Lombardiet i disse dage. Foto: Ritzau Scanpix

Titusindvis smittet

I alt 2978 mennesker er døde af coronavirus i Italien, og antallet af personer, der er konstateret smittet, er i skrivende stund 35.713. Det tal stiger med omkring 3500 nye tilfælde hver dag.

18. marts har landet registreret 475 dødsfald over 24 timer. Det er det højeste antal, noget land nogensinde har registreret på et døgn.

Britiske forskere på Oxford University peger på, at en medvirkende årsag til krisesituationen i Italien er, at landet har et meget højt antal ældre mennesker.