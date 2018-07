Billet-krigen fortsætter efter aflyst festival: Sådan får du dine penge tilbage

De to parter slås om ansvaret for refunderingen, men deres interne opgør har intet med forbrugeren at gøre, mener ekspert

Beskyldningerne mellem arrangør og billetleverandør bag den aflyste hiphop- og rock-festival For Evigt fyger for alvor frem og tilbage.

Imellem de to stridsparter står hundredvis af skuffede billetkøbere, der ikke nok med at få aflyst koncerten nu heller ikke kan få billetten refunderet. - lige foreløbigt i hvert fald.

Her ses rapperen Kesi til den famøse For Evigt-festival ved sin optræden på sidste års festival. Foto: Samy Khabtany Gonzales / Ritzau Scanpix

Billet.dk har stået for salget af billetter til festivalen, og de har i kølvandet på aflysningen ikke lagt fingre imellem i forhold til refunderingsansvaret.

Det, mener de, ligger hos arrangøren, Tanja Haddaoui. I en mail til de fortvivlede forbrugere skriver Billet.dk, at arrangøren selv 'har bedt om at få billetindtægterne sat ind på sin egen konto'.

Mangler pengene

Mandag kunne Tanja Haddaoui bekræfte over for Ekstra Bladet, at hun havde modtaget penge fra Billet,dk, men at de stod på For Evigts virksomhedskonto.

Tirsdag har Ekstra Bladet fået indblik i både kontobevægelser og mailkorrespondancer mellem Tanja Haddaoui og Billet.dk-direktør Jesper Kjærgaard, som viser, at et beløb er sat ind på festivalskontoen.

Her fremgår det også, at Jesper Kjærgaard i en mail til Tanja Haddaoui 19. juni skriver, at Billet.dk stopper med at afregne det ugentlige billetsalg.

'Dette er en sikkerhedsforanstaltning, fordi vi hæfter for billetkøberne', lyder begrundelsen fra Jesper Kjærgaard til Tanja Haddaoui.

Ifølge Billet.dk siger kontrakten, at virksomheden ikke er ansvarlig for refunderingen, men så enkelt er det ikke fortæller jurist. Screendump: Samarbejdsaftale

Netop derfor mener Tanja Haddaoui, at ansvaret for refundering må ligge hos Billet.dk, men den udlægning køber Jesper Kjærgaard ikke. Han henviser derimod over for Ekstra Bladet til kontrakten, der er indgået mellem de to parter:

- Der står ganske rigtigt, at det er Billet.dk, der har den praktiske opgave i forbindelse med refusion af billetter. Men det forudsætter naturligvis, at vi har pengene på vores konto. Derfor står der også 'I tilfælde af aflysning tilbagebetaler billetagenten ikke afregnede beløb til billetkøberen'.

Han forklarer videre, at Tanja Haddaoui nægter at tilbagebetale billetindtægterne til Billet.dk.

- Når et arrangement aflyses, er det normalt billetbureauet, der refunderer billetterne. I alle tidligere tilfælde af aflysninger, som Billet.dk har solgt billetter til, har arrangøren tilbageført billetomsætningen, og Billet.dk har så tilbageført pengene til billetkøbene.

- Det er normal praksis. I dette tilfælde bad vi arrangøren om at tilbageføre pengene, så snart vi hørte om aflysningen, men blev kun mødt af bortforklaringer om en konto, der var låst og lignende. Vi satte derfor en advokat på sagen mandagen efter, vi hørte om aflysningen for at forsøge at sikre billetkøbernes penge.

Jesper Kjærgaard forsikrer, at Billet.dk straks vil refundere beløbet til de berørte kunder, når eller hvis Tanja Haddaoui betaler billetindtægterne tilbage.

På billettens salgs- og leveringsoplysninger skal det tydeligt fremgå, hvem der har ansvaret ved refundering. Privatfoto

Forbrugerrådet: Svært at placere ansvar

Jesper Kjærsgaard gentager flere gange over for Ekstra Bladet, at kontrakten mellem de to parter taler sit tydelige sprog.

Men den kontrakt er kun indgået mellem Tanja Haddaoui og Billet.dk og er derfor ikke gældende for forbrugeren. Det fastslår Paula Bramann, der er juridisk konsulent hos Forbrugerrådet Tænk.

- Som udgangspunkt er den part, som forbruger fysisk indgår en aftale med, forbrugerens direkte aftalepart, og dermed den part forbrugeren kan rette et eventuelt krav til i forbindelse med aflysning. Hvis Billet.dk ikke giver forbrugeren tilstrækkelig information om ansvar for refundering, vil de anses som forbrugerens egentlige aftalepart og dermed ansvarlig.

Paula Bramann uddyber, at Billet.dk på baggrund af kontrakten med Tanja Haddaoui har en god sag for at få billetindtægterne tilbage. Dog kan de samtidigt sagtens komme til at refundere pengene fra billetsalget til forbrugerne, hvis retten finder, at de ikke har oplyst dem godt nok om, at de kun formidler en service mellem For Evigt-festivalen og kunden selv.

Sådan kan du få dine penge

B.T kunne efter aflysningen af koncerten i midten af juli berette, at der var tale om cirka 2000 mennesker, der havde købt billet til festivalen, men Ifølge tal, som Ekstra Bladet har set fra interne regnskaber, er det tal væsentligt lavere.

Der er kun solgt samlet 611 billetter til festivalen. Men selvom arrangør og billetagenten ikke kan blive enige om ansvaret, fortæller Paula Bramann, at der er flere muligheder for de forbrugere, der nu føler sig som en lus mellem to negle:

- De her kunder, der bliver kastet rundt mellem Herodes og Pilatus, kan tage fat i deres bank og sige, at de ikke har modtaget den vare, som de har købt, og at de ikke kan komme videre i sagen. Så er det faktisk bankens opgave at tilbageføre pengene, hvis man altså har betalt med sit kort.

Har man købt en VIP-billet til For Evigt-festivalen har man også en anden mulighed.

- De kan oprette en sag i Forbrugerklagenævnet for at få en afgørelse om, hvem der er ansvarlig, men man skal altså have betalt et beløb på minimum tusind kroner, forklarer juristen.

Tanja Haddaoui har ikke ønsket at udtale sig yderligere i denne sag, selv om Ekstra Bladet flere gange har været i kontakt med hende tirsdag.

