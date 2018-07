Billetagent for skandale-festival med tilbud: Hiphop-elskere spist af med Poul Krebs

Nu tilbydes skuffede kunder en mulighed for at komme til festival efter aflysningen af For Evigt-festivalen

Flere hundrede kunder venter fortsat på at få deres penge tilbage efter aflysningen af For Evigt-festivalen, der skulle være løbet af stablen sidst i august.

De venter, fordi arrangøren og Billet.dk, der udbød billetterne, ikke kan blive enige om, hvem der skal refundere de vrede kunder. Som et plaster på såret har billetagenten og Engage Festival nu tilbudt alle 611 billetkøbere, at de kan komme gratis til netop Engage-festivalen, der afholdes d. 25. august 2018 på Refshaleøen.

Her spiller navne som Magtens Korridorer, Infernal, Folkeklubben, Aura og Poul Krebs blandt andre.

Blot en mulighed

Ikke just musik, som de fleste forbinder med hiphop eller rock, men den gratis adgang skal ikke ses som en erstatning for billetten til For Evigt-festivalen, men blot som et tilbud og en mulighed for at høre noget fedt musik, fortæller Jesper Kjærgaard, der er direktør for Billet.dk, til Ekstra Bladet:

- I forhold til de kunder, der har et hul i kalenderen den dag, er det jo en god mulighed for at høre noget gratis musik. Jeg kan godt se, at musiksmagen måske ikke passer helt her, men man skal se det som en mulighed.

Direktøren forklarer, at billetagenten fortsat gør alt, hvad de kan for at få pengene fra billetindtægterne tilbage fra arrangøren Tanja Haddaoui.

- Vores advokater arbejder fortsat på, at få vores penge tilbage fra Tanja, så det er der, hvor vi er lige nu, siger Jesper Kjærgaard.

Det er arrangørerne bag Engage Festival, der har taget initiativet:

- Vi har gjort det, fordi synes, det er en skam for de billetkøbere, som er blevet snydt, og fordi det er skadeligt for festivalsbranchen, lyder begrundelsen fra Christian Overholt.

Retten skal muligvis tage stilling til, om Billet.dk har gjort det klart for kunderne, at de ansvarlige ved billetkøb til For Evigt-festivalen er arrangøren. Der skal blandt andet kigges på informationer på billetten her. Privatfoto

Tidligere på ugen kunne Ekstra Bladet fortælle, at striden mellem de to parter muligvis skal finde sin afgørelse i retten. Det vil sige, at Billet.dk kan ende med at skulle refundere kundernes billet, selvom virksomheden allerede har betalt pengene til Tanja Haddaoui.

Men sådan tror Jesper Kjærgaard næppe, at det kommer til at gå, slår han fast over for Ekstra Bladet:

- Jeg er selvfølgelig enormt ked af det på kundernes vegne. Vi er ikke interesseret i at betale pengene to gange, men det, som kunderne også har accepteret, da de købte billetterne, var, at det skulle betragtes som værende arrangøren, de handler med. Det fremgår tydeligt i de betingelser, man accepterer ved købet.

- De sidste tre år har vi haft præcis de samme handelsbetingelser, siger han videre.

Det er endnu ikke klart, hvornår de kunder, der har købt billet til den aflyste For Evigt-festival, kan få deres penge retur.

Både arrangøren af Engage Festival og direktøren for Billet.dk har gjort det klar over for Ekstra Bladet, at den gratis invitation ikke skal ses som en erstatning for den billet, kunderne har købt til For Evigt-festivalen.

