Billetkaos ved Billetlugen: Kunderne raser

Ugelange ventetider og ikkeeksisterende kundeservice. På Trustpilot raser kunderne over Billetlugen og videresalgsplatformen Fansale op til koncert med verdensstjerne. Direktør beklager og oplyser, at der er indsat flere medarbejdere til at løse problemerne.

Sidste år skrev den rødlokkede verdensstjerne Ed Sheeran dansk koncerthistorie, da billetsalget til sommerens koncertrække rundede 150.000.

De fire udsolgte koncerter finder sted i Øresundsparken på Amager 3.-6. august og udbydes af blandt andre Billetlugen.

Men for nogle af Billetlugens kunder har forventningens glæde udviklet sig til det rene billetmareridt. I hvert fald hvis man kigger på kundernes oplevelser med Billetlugen på Trustpilot.

Her beskriver flere utilfredse kunder, at de har ventet i dage, uger og sågar måneder på at komme i kontakt med Billetlugens kundeservice til stor frustration for de mange kunder, der skal have hjælp til at få styr på formalia, så de rent faktisk kan tage deres købte billetter i brug.

To måneder uden et pip

Brugeren Kenneth skriver blandt andet, at han har ventet over to måneder på at komme igennem til Billetlugens kundeservice for at overføre to billetter i gave.

'Kan det overhovedet lade sig gøre at få noget service? Det kan ikke passe, at man som forbruger skal ende i en situation, hvor man har været ude i god tid, betalt for et produkt og betalt ydermere for en service, og det så ikke er garanteret.', skrev Kenneth blandt andet i sidste uge.

Også brugeren Christian har rettet henvendelser til Billetlugen i over en uge, indtil videre uden held, skriver han.

'Det er umuligt at komme i kontakt med dem. Jeg har prøvet den seneste uge, på telefon og mail. Kan se, de svarer, at de oplever ekstraordinær travlhed, som mange andre i disse anmeldelser oplever. Det kan ikke være en undskyldning, når det er sådan, det altid er. Så skulle der måske ansættes nogle til at tage telefonen', skrev brugeren Christian torsdag 21. juli.

Det er ikke kun Billetlugen, der har fået hug for deres kundeservice. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at kunder hos Ticketmaster også har måttet vente forgæves i telefonkøen. Det kan du læse mere om her.

'Ekstraordinær travlhed'

Når man ringer til Billetlugens kundeservice, er der heller ikke megen hjælp at hente, hvilket flere brugere også forundrer sig over.

'Grundet ekstraordinær travlhed har vi desværre ikke mulighed for at besvare dit opkald. Du kan i stedet sende os en mail på kundeservice@billetlugen.dk, så vender vi tilbage hurtigst muligt. Hav en rigtig god dag', lyder det i det venlige autosvar fra Billetlugen.

Mailsvaret skal man dog tilsyneladende vente længe på, og mens klagerne tikker ind, nærmer koncertdatoerne sig med hastige skridt.

Samtidig bider flere brugere mærke i, at Billetlugen er lynhurtige til at svare på Trustpilot, mens det i den grad trækker ud med hjælpen fra den officielle kundeservice.

Ekstragebyr: 'Bo.... i rø...'

Ud over den ringe kundeservice klager flere brugere også over, at det til Ed Sheeran-koncerten ikke er muligt at overdrage billetter til andre end den oprindelige køber, eksempelvis hvis man har købt billetterne i gave.

Det betyder, at kunderne i stedet er tvunget til at videresælge billetterne gennem Billetlugens egen platform, fanSALE, og i den forbindelse betale et ekstragebyr, lyder det fra flere vrede brugere.

Især brugeren Thomas er frustreret over behandlingen hos Billetlugen. Han føler sig 'bo....i rø...'. Hvad det skal betyde, må læseren selv tænke sig til.

'Det er da helt forrykt, at jeg skal til at sætte til salg på fansale og betale gebyr osv . Føler mig bundfanget, det var forhold jeg ikke anede da jeg købte. Kan de være rigtigt at jeg ikke BARE kan give/ overdrage mine billetter til familen, uden at bliver bo....i rø... af Jer.', skrev Thomas 12. juli.