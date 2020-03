Billetsalget styrtdykker

Markant færre danskere benytter den offentlige transport i disse dage, og det kan mærkes på DSB's billetsalg.

Onsdag var salget omkring 70 procent lavere end normalt og endnu lavere torsdag og fredag. Det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Transportministeren mener, at det viser, at danskerne tager deres forholdsregler.

- Vi ser nu, at passagertallet i den kollektive trafik er faldet markant, og det viser, at borgerne har lyttet til regeringens opfordringer, siger transportminister Benny Engelbrecht.

- Vi er afhængige af mange af de passagerer, der er tilbage, fordi de opfylder samfundskritiske funktioner. Det er vigtigt, at de kan komme til og fra arbejde. Derfor vil jeg gerne takke alle de lokoførere, togførere, buschauffører og alle andre, der hver dag udfører den samfundskritiske funktion, som det er at sikre, at den kollektive trafik fortsat kører i denne tid, lyder det videre.

Antallet af passagerer i s-togene er også mere end halveret fra 373.000 til 142.000, og i myldretiden var der 70 procent færre passagerer end normalt.

I myldretiden fredag morgen var der ligeledes 81 procent færre passagerer.

