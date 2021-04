Billetter revet væk: - Helt ekstremt

Lempelserne af rejserestriktionerne driver flere og flere kunder tilbage til rejsebureauerne, men endnu holder mange sig tilbage, når det gælder sommerferien.

Derimod går salget af rejser i efteråret og til vinter strygende, fortæller Mikkel Hansen, som er pressechef i TUI Danmark.

- Vinter- og efterårssalget er helt ekstremt. Vi har været nødt til at indsætte ekstra afgange allerede nu til blandt andet efterårsferien, siger Mikkel Hansen.

- Vi ser positive tendenser for sommeren. Sammenligner vi de sidste to uger med de to uger forinden, ser vi en stigning på 74 procent flere solgte rejser til sommer.

- Men vi er ikke tilnærmelsesvis der, hvor vi havde håbet at være efter de nye rejsevejledninger, siger Mikkel Hansen.

Danskernes lyst til at søge udenlands er markant stigende, men endnu er der langt til et normalt år i rejsebranchen. Foto: EB.

Stadig usikkerhed

Årsagen til kundernes afventende holdning til udlandsrejser i sommerferien er givetvis, at de endnu er usikre på, om de faktisk kan komme afsted, vurderer Mikkel Hansen.

- Vi så en optur, da de seneste rejsevejledninger blev offentliggjort, men det var ikke, hvad jeg ville kalde en eksplosion, siger han og peger på, at også nyheder om vaccinesituationen påvirker kundernes valg.

Han oplyser, at Kreta, Rhodos og Mallorca topper blandt de mest populære sommerdestinationer. I vinterperioden har TUI seksdoblet antallet af rejser til Thailand, mens antallet af Mexico-rejsende er fordoblet.

- Det er klart, at folk følger med og naturligvis er interesserede i at bestille en rejse på et tidspunkt, hvor de ved med sikkerhed, at de kan komme af sted, siger Mikkel Hansen.

Langt under normalen

Administrerende direktør i Spies, Jan Vendelbo, glæder sig over den øgede rejselyst, selv om danskernes rejseaktivitet stadig ligger langt under aktiviteten i et normalt år.

- Vi ser en øget efterspørgsel i juli, august, september og oktober. Det er godt, men vi ender stadig måske 50 procent under, hvad vi normalt sælger, siger Vendelbo.

- I oktober ser vi en rigtigt stærk udvikling, og generelt går vinterrejserne godt. Vi solgte i sidste uge flere vinterrejser, end vi gør i et normalt år.

- Der er absolut kommet øget rejselyst, men hvis vi kommer op på 50-60 procent af det, vi sælger i et normalt år, så skal vi være tilfredse med det, siger Jan Vendelbo.