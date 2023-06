Billetter revet væk på få sekunder

Billetterne til det første elektriske fly fra SAS er blevet revet væk i løbet af få sekunder.

Det skriver Politiken.

Billetterne blev sat til salg klokken 12.00 fredag, og selv om rejsen først finder sted i 2028, og destinationen endnu er uvist, var interessen stor.

Billetkøberne ved dog, at der er tale om en indenrigsflyvning.

Der var i alt 30 billetter til salg, og de kostede 1946 kroner stykket. 1946 er også året, hvor SAS sendte det første fly på vingerne. Det var muligt at reservere maksimalt to billetter per kunde.

I forbindelse med annonceringen af billetsalget onsdag sagde koncernchef i SAS Anko van der Werff, at muligheden for at flyve med elfly, når man flyver med SAS, hænger godt sammen med den pionerånd, selskabet ifølge ham står for.

Annonce:

- Det er en naturlig fortsættelse af denne pionerånd, at vi nu inviterer vores passagerer til den næste store milepæl i fremtidens flyvning, og det er et betydningsfuldt skridt på vores rejse mod mere bæredygtig flyvning, sagde han til luftfartsmediet Checkin.dk.

I september sidste år meddelte SAS, at det havde underskrevet en erklæring med det svenske selskab Heart Aerospace, der giver det mulighed for at købe elektriske fly.

Det er altså disse fly, som SAS forventer kommer på vingerne for første gang i 2028. De får navnet ES-30.

Flyene har en elektrisk rækkevidde på 200 kilometer. Ifølge Momondo er der 148,3 kilometer fra Københavns Lufthavn i Kastrup til Bornholms Lufthavn i Rønne med fly.

Flyene får også installeret et hybridsystem, som vil gøre dem i stand til at fordoble rækkevidden.

Ifølge Politiken har SAS et mål om at kunne flyve indenrigs uden at udlede CO2 i 2030. For udenrigsflyvninger lyder målet på 2050.

En rapport fra tænketanken Concito viser, at flytrafikken i 2019 udledte over 800 millioner ton CO2 om året. Det svarer til omkring 2,2 procent af den globale udledning.