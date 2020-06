Billig sprut i lange baner

REVANCHE-STEMNING: Spritfabrikken Danmark i Kolding blev magnet for tusindvis af især tørstige unge, der ville tømme lageret for al den sprut, de skulle have drukket ved de aflyste festivaler

Torsdag over morgenkaffen fik indehaveren af Spritfabrikken Danmark, Hans Ulrick Winther Andersen, foræret det, der i går viste sig at være en genial idé af sin 21-årige søn, Mikkel Heick Andersen.

- I stedet for at brænde inde med hele vores kæmpe varelager af shots og forskellige flasker sprut, foreslog min søn, at vi gjorde det her. Jeg tog det nok noget trægt til at begynde med, men er du gal, hvor har et par opslag på sociale medier haft en vild effekt.

- Det er jo helt vanvittigt. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at så mange mennesker ville møde op. Nu håber vi bare, at vi kan gøre alle glade og samtidig melde udsolgt om et par dage, siger Hans Ulrick Winther Andersen.

Skønsmæssigt et par tusinde fortrinsvis unge mennesker skabte et mindre trafikkaos ved Spritfabrikkens 12.000 kvadratmeter lagerhaller i et industriområde en lille håndfuld kilometer fra centrum af Kolding, men alle så ud til at være både glade, tålmodige og tørstige ved udsigten til at kunne købe Små shots, Fiskefjæs, Cuba, Dooleys og andre af Spritfabrikken Danmarks mærker med besparelser på op til 60 procent og smagsprøver til alle.

Omsætning halveret

Coronapandemien lukkede både de grænsebutikker og festivaler, som ellers skulle have solgt Spritfabrikkens tre millioner shotsrør med blandt andet ovennævnte indhold, og det havde ifølge Hans Ulrick Winther Andersen heller ikke betydet noget, hvis de mange shotsrør skulle overvintre i lagerhallerne.

- De andre varer, vi sælger i dag, kunne for så vidt også have holdt sig til næste sommer, men det er bedre at komme af med dem nu og så få friske beholdninger næste år, siger Hans Ulrich Winther Andersen, der til daglig er chef for 35 ansatte.

De i alt 12.000 kvadratmeter lagerhaller har plads til mange paller sprut, men med interessen søndag ser det ud til, at det store sprutlager nok skal få ben at gå på. Foto Claus Bonnerup

Sønnen og idémageren Mikkel Heick Andersen er én af dem, og han var sammen med 15 venner og slægtninge og lagerchefen med til at servicere de mange købere, der blev lukket ind i hold med 35 kunder ad gangen for ikke at overskride coronagrænsen på 50 personer forsamlet på ét sted. Ude på den overbefolkede parkeringsplads så den ventende menneskemængde ud til at holde pæn afstand under sommersolen.

- Det er nødsalg, og vi kommer ikke til kunne holde skindet på næsen. Vi har tabt cirka halvdelen af vores omsætning grundet coronakrisen, siger Hans Ulrick Winther Andersen, der er rede til at holde ekstra åbent ud over søndag og mandag fra klokken 16-21, hvis der bliver behov for det.

Har drukket mere i coronaperioden

De tre klassekammerater fra 2. g på International Business College i Kolding, Jeppe Christoffersen, William Kirkegaard og Johannes Dam Christensen lagde ikke skjul på deres tilfredshed med at kunne slæbe for knap 4.000 kroner sprut ud i bilen.

Fra venstre mod højre er det William Kirkegaard, 18, Johannes Dam Christensen, 19, og Jeppe Christoffersen, 19, der kører sprut og shotsrør for i alt knap 4.000 kroner ud på en vogn. Foto Claus Bonnerup

- Der røg min børneopsparing, jokede Jeppe Christoffersen og fortsatte mere seriøst:

- Alle har vel betalt en pris i coronaperioden, og vi er da kede af, at vi fik en studietur til Grækenland aflyst.

Klassekammeraterne William og Johannes er enige om det paradoksale i, at de under coronanedlukningen har drukket mere alkohol end normalt.

- Der har vel ikke været så meget andet at lave, og nu skal vi lige nyde sommerferien, inden vi skruer (alkohol)forbruget ned på normalniveuaet fra før krisen, lyder det samstemmende fra kammeraterne.

Frustrerende uvished

Veninderne Cille Kraft og Emma Mikkelsen, begge 20, var kommet helt fra Løgumkloster for at forsyne sig, inden de om få dage skal lufte studenterhuen og feste mange dage, aftener og nætter i træk. De to 3. g´ere var de forreste i den meget lange kø, så de var glade for, at de var kørt hjemme fra i god tid.

Cille Kraft, i hvid t-shirt, og Emma Mikkelsen stod forrest i køen og undgik således, hvad der for nogle må have været flere timers ventetid, inden de blev lukket ind til sprutlagrene. Foto Claus Bonnerup

- Coronakrisen aflyste vores gallafest, men nu kan vi heldigvis blive studenter med visse begrænsninger, og det er da bedre end ingen ting, siger Cille Kraft, der har handlet sprut for 840 kroner. Hun overgås af Emma Mikkelsen, der købte ind for 1100 kroner.

- Vejret har jo været ganske godt, men coronakrisen har på mange måder sat begrænsninger for vores sociale liv. Nu håber vi, at tilstandene forbedres, for det har været frustrerende at gå i uvished om det ene og det andet i forhold til at afslutte vores uddannelse, siger Emma Mikkelsen.