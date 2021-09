Billigste Michelin-restaurant mister stjerne

I 2016 vandt det lille gadekøkken i Singapore Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodles en Michelin-stjerne. Den billigste restaurant i Michelins historie til at vinde en stjerne.

Gadekøkkenet vandt stjernen for sin soyakylling-nuddelret, som kostede bare 2,50 dollars, svarende til godt 15 danske kroner. I dag er restauranten en kæde, som hedder Hawker Chan. Kædens ejer, Chan Hon Meng, har siden fået kritik for sin udvidelse.

Det skriver CNN.

Michelin-stjernen blev hans fald

Siden Chan vandt en stjerne i 2016 tog hans karriere fart. Han gik fra at have et lille gadekøkken til at have Hawker Chans i Thailand, Philipinerne og flere andre steder.

Og det var ikke længere kun en soyanuddelret. Efter stjernen blev menukortet opgraderet til at indeholde flere forskellige retter.

KF Seetoh er ekspert i mad fra Singapore. Og til CNN siger han:

- Jeg synes, at Michelin har taget det korrekte valg i denne situation ved at beskytte stjernernes værdighed.

Vil vinde stjerne tilbage

Men Hawker Chan giver ikke op. Kæden har via en mail til CNN Travel understreget, at Chan Hon Mengs retter stadig lever op til den høje kvalitet, som da gadekøkkenet startede for 12 år siden.

'Vi vil blive ved med at servere lækker og billig mad, og det er vores mission og vision. Vi vil gøre vores bedste for at vinde stjernen tilbage igen.' lyder det fra mailen til CNN.