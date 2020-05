Billund Lufthavn vil fyre 270 medarbejdere

Luftfarten er en af de hårdest ramte erhverv under coronakrisen, og også i Danmark er branchen i knæ.

Det er på trist vis blevet understreget onsdag, hvor Billund Lufthavn i en pressemeddelelse skriver, at man varsler fyring af det, der svarer til 270 årsværk pr. 31. maj.

– Det er trist, at covid-19 tvinger os ud i en situation, hvor vi skal sige farvel til så mange dygtige medarbejdere. Det er en uvirkelig situation. For to måneder siden præsenterede vi vores vækstplan frem mod 2040, siger Jan Hessellund, administrerende direktør for Billund Lufthavn.

- Nu skal vi handle rettidigt, så lufthavnen kommer bedst muligt igennem krisen og kan stå konkurrencestærkt på den anden side. Det kan vi desværre kun gøre ved at tilpasse antallet af medarbejdere i forhold til det fald, der er i indtægterne, fortæller Hessellund.

Og der er tale om en voldsom nedgang i omsætningen for Danmarks næststørste lufthavn.

I 2020 frygter man således en tilbagegang på over to millioner passagerer. Året forinden var det samlede antal rejsende 3,7 millioner.

Desværre tyder intet på, at der bliver tale om en kort tilbagegang for Billund Lufthavn.

Prognoser fra luftfartsbranchen viser, at der risikerer at gå op til fem år, før niveauet for rejsende er tilbage på niveauet i 2019.

Den varslede fyringsrunde vil betyde, at det samlede antal medarbejdere i Billund Lufthavn vil være reduceret med 33 procent.

I alt er 800 medarbejdere tilknyttet arbejdspladsen i det sydjyske.