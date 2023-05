Bilproducenter i gigantbrøler: Skal betale 1,4 milliarder

200 millioner dollars.

Så meget skal Kia og Hyundai nu betale efter at have indgået et forlig i et gruppesøgsmål, efter hundredevis af biler er blevet stjålet i forbindelse med TikTok-trenden 'The Kia Challenge'.

Det skriver The Verge.

Det gigantiske beløb, der svarer til cirka 1,4 milliarder danske kroner, skal betales til en række amerikanske bilejere, som har været udsat for biltyverier.

The Kia-challenge

Årsagen til de tonsvis af biltyverier skal således ses i forbindelse med det sociale medie TikTok, hvor en række videoer, der instruer i, hvordan man let bryder ind i Kia eller Hyandai-biler, er gået viralt.

Ifølge mediet har videoerne resulteret i flere hundrede biler stjålet, 14 biluheld og otte dødsfald på landsplan i USA.

Et USB-kabel

Bag om videoerne stod en gruppe, som på platformen navngav sig selv 'The Kia Boyz', der i flere videoer viste, hvordan specifikke årgange af biler kunne stjæles ved at komme udenom deres sikkerhedssystem.

Specifikt skulle der være tale om biler, som er produceret mellem 2015 og 2019, da disse modeller mangler en elektronisk startspærre.

Den manglende startspærre betød således, at potentielle tyve kunne starte en bil, på trods af ikke at være i besiddelse af den pågældende nøgle - eksempelvis ved hjælp af et USB-kabel.

Forliget forventes at skulle tildeles mellem ni millioner bilejere i USA.