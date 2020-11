Bind og tamponer bliver gratis i Skotland

I kampen mod såkaldt 'menstruationsfattigdom' har det skotske parlament besluttet, at menstruationsbind og tamponer i fremtiden skal kunne fås gratis for enhver kvinde i landet.

Det skriver blandt andet New York Times og The Guardian.

Menstruationsfattigdom er betegnelsen for den situation, at en kvinde ikke har luft i økonomien til at dække de udgifter, som deres månedlige cyklus påfører dem.

Ifølge en undersøgelse citeret af The Guardian oplever næsten hver femte kvinde besvær med at betale for menstruationsbind og tamponer, og det har stor betydning for deres personlige hygiejne, helbred og velbefindende.

Loven forpligter lokale myndigheder over hele Skotland til at stille nødvendige produkter gratis til rådighed for enhver, der har brug for det.

Den enstemmige beslutning i det skotske parlament om at gøre det gratis at have menstruation er kulminationen på fire års kamp anført af Labour-politikeren Monica Lennon.

- Dette vil gøre en markant forskel i livet for kvinder og piger og enhver, der menstruerer, siger Lennon ifølge The Guardian.

Allerede i 2017 besluttede parlamentet, at skoler og højere læreanstalter skulle stille menstruationsbind og tamponer gratis til rådighed for eleverne. Siden da har et antal private virksomheder - restauranter, pubber og endog fodboldklubber - på eget initiativ stillet produkterne til rådighed for deres kvindelige gæster.

Ifølge The Guardian bruger en skotsk kvinde i gennemsnit 13 pund - cirka 110 kroner - om måneden på menstruationsbind. Loven anslås at komme til at koste staten 8,7 millioner pund årligt - cirka 72 millioner kroner.

