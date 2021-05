Bio-direktør: - Første gæst kom kvart i ni

- De første gæster var her klokken kvart i ni i morges. Og den allerførste, han havde armene oppe over hovedet!

Det fortæller Kim Foss, direktør i Grand Teatret, der er en mindre biograf i indre København.

Selv hænger Kim Foss' egne arme ikke over hovedet, for selvom biografen torsdag måtte slå dørene op for første gang i fem måneder, er alt ikke helt lige til.

- Vi har jo de samme begrænsninger som i sommers med afstand og sprit, men nu har vi så også det her coronapas oveni.

- Det komplicerer helt sikkert vores hverdag yderligere, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Grand Teatrets direktør Kim Foss er glad for at være i gang igen. Foto: Henning Hjorth

Selvom biografen kun har haft åbent i få timer, da Ekstra Bladet kigger forbi, er han alligevel optimist på biografens vegne:

- 'Nomadland' er lige gået i gang, og den trak en fuld sal.

- Vi har tabt rigtig mange penge på det her, men jeg skal ikke sidde her og hyle. Bare kig på Roskilde Festival lige nu, fortæller han.

Nemt nok

I biografens største sal begynder den danske film 'Lille Sommerfugl' inden længe. Filmen har fået repremiere i forbindelse med genåbningen, da den i første omgang udkom lige inden nedlukningen i december.

Normalt kan der sidde 326 filmglade gæster i salens bløde, røde stole, men i dag er der kun plads til 135.

Det skyldes, at der skal holdes mindst to sæder frit for hvert selskab, der er i biffen.

To af dem, der er dukket op denne torsdag eftermiddag, er vennerne Lis og Carsten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Især Lis, der er pensioneret lærer, har savnet at gå i biffen:

- Jeg har savnet at gå i biografen, fortæller Carsten, der er pensioneret bankmand.

- Der er bare en anden lyd, og oplevelsen er helt anderledes end derhjemme.

Især Lis var før nedlukningen begejstret for at gå i biografen. Gerne op til fire gange om måneden, fortæller hun.

- Jeg føler mig helt tryg her. Man vænner sig til at bruge mundbind og at have et coronapas med, så det er nemt nok.

For meget

Kusinerne Clara og Johanne Thomsen har også savnet at forsøde pensionistlivet med en god film i biografen.

Johanne Thomsen fremviser glædeligt sit vaccinepas til Ekstra Bladets udsendte. Vaccinen gør turen i de bløde sæder en del mere overskueligt, men ellers ser hun frem til, at de mange restriktioner med mundbind og håndsprit er overstået:

- Meget af det her (restriktioner, red.) er ved at være så for meget. Det er især synd for børnene, mener hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kusinerne Clara og Johanne Thomsen håber på, at restriktionerne snart bliver ophævet. Foto: Henning Hjorth

Derfor er hun også helt tryg ved at sætte sig ind i biografsalen for at se den koreanske film 'Nimari':

- Jeg er helt aldeles tryg. Jeg rører ved det hele, og så spritter jeg bare af bagefter!