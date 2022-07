Biograf i Field's holder lukket

De fleste butikker i Field's er mandag genåbnet, efter at hele centret lukkede ned i en uge i kølvandet på et masseskyderi, hvor en 22-årig mand er varetægtsfængslet for at have skudt omkring sig og dræbt tre personer.

Genåbningen inkluderer dog ikke Nordisk Film-biografen i centeret, da én af de tre dræbte arbejdede netop der.

De ansatte har brug for mere tid, før biografen igen holder åbent. Det siger Casper Bonavent, direktør i Nordisk Film Biografer.

- Vores biografmedarbejdere har været igennem en chokerende hændelse, hvor de har mistet en af deres kolleger. Vi har derfor brug for lidt mere tid, før vi genåbner, siger han i en skriftlig udtalelse.

Han tilføjer, at Nordisk Film Biografer er i gang med at lægge en plan for en genåbning, men at der ikke kendes en dato.

En af de mange butikker i Field's, der har slået dørene op for første gang i en uge efter angrebet, er Elgiganten.

Her har man været særligt opmærksom på de ansattes ve og vel forud for genåbningen. Det fortæller kommunikationschef Ditte Opstrup Andersen.

- Vi er alle sammen rystede. Det er klart, men vi skal også finde tilbage til en hverdag igen. Vi skal bruge hinanden til at få tingene talt igennem og få fundet tilbage til en god arbejdsplads, siger hun.

Kommunikationschefen fortæller videre, at der var omkring 25 medarbejdere på arbejde, da angrebet fandt sted. I alt er 100 medarbejdere tilknyttet Elgiganten i Field's.

De er blevet tilbudt at tale med en krisepsykolog eller holde en pause fra arbejdet, siger hun.

Hun kan ikke sige, hvor mange der har haft behov for det.

Hændelsen er dog ikke noget, der har givet udfordringer i forhold til at få dækket vagterne i Elgiganten, tilføjer Ditte Opstrup Andersen.

Ligeledes har Jysk ikke haft problemer med at få dækket vagtplanen efter hændelsen. Det fortæller pressechef for Jysk Martin Fyn Aamand.

Talsperson for Field's Stine Rysgaard sagde tidligere mandag, at det har været vigtigt for dem, at alle ansatte i centrets 135 butikker har følt sig trygge ved at gå på arbejde igen.

Det har Field's blandt andet sørget for ved at lade de ansatte besøge centret inden åbningen og tilbudt krisehjælp.

Søndag 3. juli skød en formodet gerningsmand omkring sig og dræbte tre personer i Field's. Yderligere syv personer blev ramt af skud.

Den formodede gerningsmand blev dagen efter varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling sigtet for drabene og drabsforsøg.

Field's var lukket for offentligheden hele sidste uge.

