Biografen i Field's genåbner i dag efter skyderi

Siden det tragiske skyderi i Field's den 3. juli har biografen i storcenteret været lukket.

I eftermiddag genåbner biografen.

I første omgang åbner den med et reduceret program. I næste uge forventes biografen at være helt tilbage i normal drift.

Det oplyser Nordisk Film i en pressemeddelelse.

'Overvældende sympati og medfølelse'

'Efter de tragiske hændelser i Field’s, hvor en af vores unge biografmedarbejdere mistede livet, er pårørende og medarbejdere blevet mødt med en fuldstændig overvældende sympati og medfølelse fra omverdenen. Det vil jeg gerne på Nordisk Film Biografers vegne takke for,' siger Casper Bonavent, der er direktør i Nordisk Film Biografer i pressemeddelelsen.

'Efter tæt dialog med vores medarbejdere er vi nu klar til at åbne igen. Vi glæder os til at byde vores gæster velkommen og igen kunne give gode biografoplevelser.'

Krisehjælp

Biografen oplyser videre, at der de seneste uger blevet arbejdet kontinuerligt med krisehjælp til medarbejderne, så de er forberedt til at genoptage arbejdet.

Når biografen åbner, er der i den første tid ekstra personale på arbejde, hvor bl.a. kolleger fra andre biografer også hjælper til.

Nordisk Film Biografer har ligeledes været i kontakt med en række gæster, der var til stede i biografen i Field’s den 3. juli, og har ydet støtte i forhold til, at de har kunnet bearbejde deres oplevelser – blandt andet ved at få mulighed for uforstyrret at besøge biografen før genåbning eller uden for åbningstid senere hen, oplyser de.

'Det har været meget vigtigt for os også tilbyde støtte til vores berørte gæster. Vi gør alt, hvad vi kan, for at alle, både ansatte og gæster, den kommende tid på bedst mulig måde kan vende tilbage til hverdagen,' siger Casper Bonavent.

