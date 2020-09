Biografer: Hjælpepakke kan ikke bruges

Efterårets hjælpepakke fra Kulturministeriet kommer ikke med meget hjælp til biograferne, hvis du spørger Direktør for Danske Biografer, Lars Werge.

- Som det ser ud nu, kommer hjælpepakken ikke til at gavne biograferne. Siger Lars Werge til Ekstra Bladet.

I sommerpakken var biograferne ikke med, da Kulturministeriet ville række en hånd ud til kulturlivet.

Nu er biograferne dog med i efterårspakken, hvor de kan få dækket 65 procent af udgifterne, hvis de har underskud. Har de ikke underskud, så skal pengene betales tilbage.

Efterårspakken, der består af 680 millioner kroner, er Danske Biografer ikke begejstret for.

- Det er ikke tilpasset biograferne. Det biograferne har brug for, er likviditet. Lige nu har flere været tvunget til at tage lån i banken for at kunne holde forretningen i gang, siger Lars Werge.

Selvom Efterårspakkens aftale er på plads, så detaljerne ikke kommet på plads endnu. Det på trods af, at aftalen er gældende fra 1. september.

- Det er hårdt

Biografejerne selv er ikke optimistiske omkring den kommende tid.

Gert Skov har Greenå Kino, der lige nu kun har halvt så mange forestillinger som normalt.

- Det da hårdt. Rigtig hårdt. Så længe vi kan låne penge, så går det jo, men de skal betales tilbage, siger Gert Skov til Ekstra bladet

Gert Skov ville ønske, at det var muligt bare at få dækket de faste udgifter.

Da han ejer sin egen bygning, kan han heller ikke få kompensation til lejen. Han har næsten betalt af, så han klarer den, men pointerer, at andre biografer ikke er lige så langt med afbetalingen og er presset helt i bund.