Biologiprofessor ramt af 'absurd' krænkelsessag: Brugte eksempel med mænd og kvinder

2018 blev især kendt for sager om krænkende adfærd på de danske universiteter.

Nu indleder Københavns Universitet 2019 med endnu en i rækken. Denne gang handler det dog hverken om mexicanske sombreros, en ung, blond pige eller racistisk sprogbrug.

Denne gang handler det om statistisk formidling. En underviser ved Institut for Biologi er nemlig havnet i fedtefadet, fordi han i sin undervisning har brugt eksempler kun med mænd og kvinder. På den måde ekskluderer man nemlig studerende, der ikke identificerer sig som enten mand eller kvinde, lyder kritikken.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ingen interesse i at krænke

Der er tale om den 56-årige professor Dean Jacobsen, som snart har undervist i biologi gennem 30 år på Københavns Universitet.

Under et fokusgruppemøde med en række fagansvarlige lærere og fem repræsentanter for de studerende den 4. december sidste år begyndte den 'absurde sag', som han kalder den.

Her fortalte en kvindelig repræsentant ifølge Dean Jacobsen, at nogle studerende fandt hans statistiske eksempler for upassende.

- Jeg tænkte for mig selv, at det jo var bizart. Jeg kunne have svaret mange ting, men så kunne jeg hurtigt have rodet mig ud i en diskussion, siger Dean Jacobsen indledningsvis til Jyllands-Posten.

Selvom han ikke er enig i kritikken, vil han nu i fremtiden tænke over, hvordan han italesætter emner i sin undervisning.

- Jeg har jo ingen interesse i at krænke nogen. Selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg kommer til at tænke mere over den måde, jeg underviser på, men jeg tænker også, det er absurd, fortæller professoren.

Sådan er biologien

Men samtidig understreger Dean Jacobsen, at han i undervisningen ikke beder de studerende om at identificere sig som enten mand eller kvinde.

- De læser jo biologi, og i biologiens verden bliver man fysisk set født som enten et han- eller hunkøn, siger han og fortsætter:

- Må jeg så heller ikke fremover omtale mennesker med 'han' og 'hun'? Så skal sproget jo fundamentalt ændres. Jeg vil i øvrigt heller ikke føle mig krænket af, at man for eksempel beretter om asiater og afrikanere i en undersøgelse, blot fordi europæere ikke indgår.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Dean Jacobsen og Niels Kroer, der er institutleder på Københavns Universitet.

