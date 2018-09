Birgit lever i larm fra letbane-anlæg: Er svimmel og har hjertebanken

Den er ikke engang ankommet endnu, men alligevel er en borger i Grenaa allerede generet af letbanen. Der skal nemlig strøm til de toge, der testkører på strækningen, og den kommer ud til togene fra en omformerstation. Men anlægget larmer.

Det kan blandt andre Birgit Petersen skrive under på. Selvom hun bor cirka én kilometer fra stationen, er hun stærkt generet af den.

- Jeg bliver stresset, har hjertebanken og hjerteflimmer og er svimmel nogle gange. Der er en dyb brummen hele døgnet hele tiden, fortæller hun til TV2 Østjylland.

Helt præcist er er det omformerstationens køleanlæg, der larmer. Og Birgit Petersen er ikke alene om at føle sig generet af en af de i alt 29 omformerstationer langs letbaneskinnerne i Østjylland.

Også i landsbyen Assedrup ved Odder føler borgere sig plaget af støjen.

- Den støjer konstant. 24/7. Vi har slet ikke siddet på vores terrasse, siden den kom op, siger Signe Elisabeth Andersen fra Assedrup til TV2 Østjylland.

Birgit Petersen har i Grenaa været nødsaget til at gøre en hel masse for at kunne ignorere larmen fra letbane-anlægget.

- Jeg skruer helt op for radioen, tænder for emhætten, og jeg har en ventilator, der kører om natten. Det er faktisk rart med vejarbejde ved mit hjem, og når der kommer en flyver, der kan tage lyden, fortæller hun.

Hun håber sammen med Signe Elisabeth Andersen, at der snart bliver gjort noget fra folkene bag letbanen, så larmen forsvinder.

Udviklingschef hos Aarhus Letbane, Morten Springdorf, bekræfter da også, at det er en problematik, man er opmærksom på.

- Vi har haft udfordringer med nogle ventilationskanaler siddende på omformerstationerne, som i de meget varme perioder har larmet for meget, siger han til TV2 Østjylland og fortæller samtidig, at der kigges på støjdæmpende tiltag:

- Det kan være filtre på ventilationen, som gør, at vi kommer ned på det niveau, vi skal. Og det skal vi, det har vi fået krav om i vores byggetilladelser.

Han undrer sig dog over, at der skulle være problemer i Grenaa, for herfra har Aarhus Letbane ikke fået henvendelser fra borgere. Det har man dog fra blandt andet tre personer langs Odder-banen. Projektchefen opfordrer til, at alle henvender sig, hvis de føler sig generet af støj fra letbanen.

Nogle målinger har vist, at der til tider kommer lyde fra omformerstationerne på op mod 47 decibel, og det er over kravene.