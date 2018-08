Birgitte fik besøg af en pytonslange: - Jeg har ikke sovet i nat

En helt almindelig hverdagsaften forandrede sig i går til et mareridt for den 56-årige nykøbinger Birgitte Engdahl, da en afrikansk kvælerpytonslange pludselig gjorde visit i hendes dagligstue.

Birgitte havde nydt gårsdagens varme sommeraften på terassen, med havedøren åben. Ved en 23-tiden ville Birgitte lave en kop te, inden hun skulle i seng, og der fik hun et kæmpechok. På gulvet i stuen lå den 1,2 meter lange kongepyton.

- Jeg var skrækslagen. Det var helt vildt. Det var jo klart at se, at det ikke bare var en lille sno, men derimod en ordentlig krabat, fortæller Birgitte Engdahl, som stadig i dag er meget rystet af oplevelsen.

Birgitte ringer med det samme efter hjælp, men det skulle vise sig at være en langsommelig proces.

- Det er ikke nemt, når man står der og er pisse bange. Så ved man ikke lige, hvem man skal ringe til.

- Mit hjerte bankede afsted, ja jeg var jo hunderæd, siger 56-årige Birgitte Engdahl, som endte med både at ringe til politiet og Falck.

Her ses den afrikanske kongepyton udenfor Birgitte Engdahls hus. Privatfoto

Føltes som en evighed

Birgitte fik af vide, at der ville komme nogen og hjælpe hende straks. Men først efter over to timer, ankom en patruljevogn til huset. I mellemliggende tid, havde Birgitte været alene med slangen i en times tid, men også fået assistance fra hendes datter og svigersøn.

- Det er meget længe at være alene med sådan en slange. Vi skulle jo også sørge for, at den ikke smuttede ud på fri fod igen. Ellers ville mine naboer jo få samme forfærdelige oplevelse, som jeg. På et tidspunkt var slangen kravlet ud i haven.

- Vi prøvede at genne den ind med et plastiklåg, men den hapsede bare efter låget, når vi kom tæt på, siger den 56-årige nykøbinger Birgitte Engdahl.

Slangen måler cirka 120 centimeter og ejeren til slangen er endnu ikke fundet. Privatfoto

Har ikke sovet

Da slangen endelig, lidt over 1 i nat blev hentet, var det svært for Birgitte at falde til ro. Faktisk så svært, at hun slet ikke har fået sovet i nat.

- Jeg lå jo og rystede, da jeg endelig kom ind i min seng. Det var en ret voldsom oplevelse, og jeg kunne slet ikke falde i søvn.

- Jeg bliver bare ved med at tænke, at havde jeg ikke hentet den kop te, havde jeg måske aldrig opdaget den, siger Birgitte, der trods den voldsomme oplevelse har det fint i dag.

Slangen er nu afleveret i trygge rammer hos Krokodille Zoo i Eskilstrup. Her har ejeren af kvælerslangen efterfølgende henvendt sig og aftalt, at den bliver hentet igen, oplyser politiet.

Denne fætter, en grøn Kongepyton på ca. 1,2 m blev truffet i en lejlighed i Tværgade 25, 4800 Nyk. F., hvor den absolut intet havde at gøre. Den er nu i politiets varetægt. Er det din eller ved du hvis det er så kontakt 1-1-4 #politidk pic.twitter.com/Gz4hApy4jN — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 8. august 2018

Sådan efterlyste politiet tidligere slangens ejermand, som nu er fundet. Foto: Twitter