Birthe mistede sin mand: Lidls 'gestus' gjorde ondt værre

Det var ment 'som et plaster på såret', men for 76-årige Birthe Jacobsen, der for nylig blev enke, gned Lidl nærmere salt i såret.

Birthe Jacobsens 79-årige mand, Eigil Jacobsen, faldt 6. januar foran en Lidl-butik i Brøndby Stand, hvor han pådrog sig et dobbelt hoftebrud.

Der var delte meninger om, hvorvidt der var saltet den januar formiddag foran butikken, men Lidl har frikendt sig selv.

Og selvom supermarkedsmastodonten mente, der var saltet - modsat familiens oplevelse - tilbød Lidl alligevel 400 kr. i gavekort til sine butikker, 'som et plaster på såret'. Et tilbud, som Birthe Jacobsen afviste.

- I første omgang tænkte jeg, at Eigil skulle have noget for svie og smerte. Jeg synes ikke, de 400 kr. gjorde op for det, han havde gennemgået, fortæller Birthe Jacobsen.

Foran cykelstativet ved denne Lidl butik blev et fald for 79-årige Eigil Jacobsen fatalt. Foto: Jonathan Damslund

Sønnen Jesper Jacobsen fortæller om forløbet med Lidl: - Det er umenskligt.

Dør af komplikationer

Eigil Jacobsen blev indlagt på hospitalet efter sit fald, hvor han fik en række komplikationer.

26. januar - tre uger efter sit fald - døde Eigil Jacobsen kort tid efter sin 79 års fødselsdag. Før sit fald var han en frisk mand.

- Han ville være i live i dag, hvis han ikke var faldet, siger Birthe Jacobsen.

Birthe Jacobsen skriver igen til Lidl, hvor hun gør opmærksom på, at hendes mand nu er død efter sit fald. Hun synes, hendes mand gennem 56 år fortjener en form for retfærdighed.

Birthe Jacobsen og hendes barnebarn er helt sikre på, der ikke var saltet, der hvor hendes mand faldt. Lidl har dog frikendt sig selv, hvor butiksbestyreren og Lidls eksterne servicefirma fortæller, der var saltet. Foto: Jonathan Damslund

Hun er ikke interesseret i pengene, men derimod ønsker hun supermarkedsgiganten påtager sig sin del af ansvaret for det, der er sket.

Lidl fastholder dog, der var saltet, men skrev i en mail tilbage til Birthe Jacobsen, at 'tilbud om gavekort på kr. 400 til vores butikker, står stadig ved magt'.

Og her hopper kæden af for Birthe Jacobsen.

- Jeg synes ikke, de viser nogen form for empati. Jeg har ikke ord for, hvad jeg synes. Tror de kun, han er 400 kr. værd, eller hvad er det, de mener med det?

- Det bliver jeg vred over. Jeg ville hellere have, de havde tilbudt at sende en blomst til ham, når han skulle bisættes, siger Birthe Jacobsen til Ekstra Bladet.

'Kold og kynisk'

Det er vigtigt for Birthe Jacobsen at understrege, at hun intet horn har i siden på sin lokale Lidl i Brøndby, der efter hendes opfattelse agerede både professionelt og venligt, da hendes mand faldt og brækkede hoften.

Derimod sender hun bredside til firmaets juridiske afdeling.

- Kommunikationen har været kold og kynisk. Især efter den sidste besked, hvor de får at vide han er død.

Også Jesper Jacobsen, der er søn af Eigil, er ked af, hvordan Lidl har håndteret situationen.

Jesper Jacobsen er rystet over Lidls håndtering af sin fars død. Uprofessionelt, mener han. Foto: Jonathan Damslund

- Det er et chok, når man mister sin far og for min mors vedkommende en ægtefælle gennem 56 år i løbet af tre uger. Det var så uventet, så vi er dybt chokeret over at have mistet ham.

- Vi føler også, at der er fuldstændig mangel på empati og situationsfornemmelse fra deres side. Det er manglende medmenneskelighed. En professionel virksomhed havde grebet det her helt anderledes an, siger han.

'Vi beklager dybt'

Ekstra Bladet har kontaktet Lidl, der fortsat fastholder, at der var saltet. De gider ikke gå ind i en dybere diskussion om saltningen af respekt for deres medarbejdere, skriver de.

'Da vi bliver bekendte med, at manden er afgået ved døden kort forinden, sender vi en skriftlig kondolence til familien. I den forbindelse skriver vi, at vi fastholder tilbuddet om et gavekort'.

'Vi skulle selvfølgelig have sendt en buket blomster i stedet for sammen med vores kondolence. Det beklager vi dybt. Det, sørger jeg for, bliver gjort nu. Vi kondolerer igen mange gange over for familien i denne svære tid, lyder det fra Lidl.