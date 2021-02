Biseksuel skolepige: De skrev jeg skulle begå selvmord

Hvis man er homoseksuel og går i folkeskolen, så er der stor risiko for at blive mobbet og føle sig uden for.Det fastslår en ny rapport, som LGBT+ Ungdom sammen med en række aktører har udarbejdet.

Det fortæller LOUD.

Den viser samtidig at halvdelen af de elever, der identificerer sig som LGBTQ+ har udført selvskade, mens to ud af tre af eleverne har selvmordstanker.Derfor skal der nu sættes fokus på problemet og laves ændringer i folkeskolen, mener politisk talsperson i LGBT+ Ungdom, Nicolaj Laue Juhl.

- Det kunne for eksempel være en skolekampagne, der sætter fokus på at få stoppet skældsord og mobning rettet mod LGBTQ+-elever og et lovkrav om, at der kommer LGBTQ-undervisning i skolen, siger han til LOUD.

Rapporten er den første af sin slags, der sætter fokus på trivslen hos LGBTQ+-elever. Her kan man blandt andet læse, at hver femte LGBTQ+-elev flere gange om ugen har selvmordstanker.

Derudover svarer 53 procent, at de har udført selvskade. Rapporten bygger på svar fra 910 unge i alderen 13 til 25 år, og de har altså svaret på hvordan det er, eller var, at gå i folkeskolen.

En af dem er 15-årige Victoria Meyer, der er biseksuel. Hun har oplevet meget had på internettet, hvor der bliver skrevet at homoseksuelle er klamme, og at de skal dø.

- Jeg har også selv oplevet, at nogen skrev til mig, at jeg skulle begå selvmord, fortæller Victoria Meyer til LOUD.

Rapporten viser også, at mere end ni ud af ti har oplevet homofobiske og transfobiske skældsord i skolen. Noget Victoria Meyer også har oplevet.Derfor synes hun, at det er vigtigt, at børn lærer, at det er okay, at de ikke føler sig som andre.

- For hvis man lærer mere om de her ting i skolen, så kan det virkelig hjælpe de her børn. Også så det ikke manifesterer sig og fører til selvskade og påvirker dem, når de bliver ældre, siger Victoria Meyer til LOUD.

