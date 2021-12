Biskop i brøler: - Julemanden findes ikke

Biskoppen af Noto på Sicilien efterlod en gruppe skoleelever mundlamme, da han fortalte dem, at julemanden ikke eksisterer

- Nej, julemanden findes ikke.

Sådan lød beskeden fra Antonio Staglianò, der er biskop af Noto på Sicilien, til en gruppe forbløffede skoleelever.

Det skriver CNN.

Dragten er valgt af Coca Cola

Den italienske biskop stoppede ikke med beskeden om, at julemanden ikke findes.

- Faktisk vil jeg tilføje, at den røde dragt, han bærer, er blevet valgt af Coca Cola udelukkende i reklameøjemed, lød det videre.

Biskoppens udmelding til de måbende børn gik efterfølgende viralt.

Beklager

Derfor måtte bispedømmet i Noto udsende en undskyldning på deres Facebook-profil, skrevet af biskoppens pressesekretær.

'For det første vil jeg - på vegne af biskoppen - udtrykke beklagelse for den udtalelse, som har skuffet børnene, og jeg vil gøre det klart, at det ikke var hr. Staglianòs intention,' skriver pressesekretæren.

Biskoppens ønske var i stedet at få børnene til at reflektere over julens betydning og den stigende kommercialisering, som følger med højtiden, lyder forklaringen blandt andet.