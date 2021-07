Biskopper i nødråb til regeringen: 'Helt skævt og urimeligt'

To biskopper stiller sig uforstående over for de skrappe restriktioner, som stadig gælder i de danske folkekirker. Helt ude af proportioner, lyder det

To biskopper sender nu et nødråb til regeringen om de restriktioner, der stadig er til stede i de danske folkekirker.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan 32-årige Malene Benkjær står over for at skulle fortælle flere af gæsterne til sit bryllup, at de ikke kan komme med i kirken, og hvordan sognepræst Malene Buus Graeser flere gange om måneden oplever, at pårørende ved bisættelser og begravelser må vælge folk fra.

Alt sammen på grund af, at der stadig er skrappe forsamlingsregler i kirker.

En af biskopperne er Henrik Wigh-Poulsen, der er biskop i Aarhus Stift.

'Jeg håber virkelig, at regeringen snart finder anledning til en revurdering af restriktionerne på det kirkelige område', skriver han blandt andet i en mail til Ekstra Bladet.

Biskop i Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, håber, at regeringen snart finder anledning til en revurdering af restriktionerne. Foto: Marie Ravn

'Ude af proportioner'

Henrik Wigh-Poulsen kalder for 'helt ude af proportioner', når man sammenligner med genåbningen andre steder i samfundet.

'Det er stædigt at fastholde restriktionerne i kirken, hvor det drejer sig om pårørendes mulighed for at invitere dem, man ønsker, så de sammen kan tage afsked med deres døde eller fejre en af deres livs store begivenheder'.

'Jeg synes, at situationen er helt skæv og urimelig'

Biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, oplever, at flere præster og kirkegængere er frustrerede over restriktionerne. Foto: Casper Holmenlund Christensen

- Er ikke til at leve med

Også biskop for Viborg Stift, Henrik Stubkjær, stiller sig uforstående overfor de restriktioner, som kirkerne stadig er underlagt.

- Restriktionerne bliver mere og mere frustrerende, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Henrik Stubkjær modtager han flere mails fra præster, provster og almindelige kirkegængere, som simpelthen ikke kan forstå, hvorfor der er de restriktioner, som der er.

- Jeg vil næsten gå så langt at sige, at det er respektløst for de mennesker, når vi kan se, hvordan det åbner sig andre steder.

Henrik Stubkjær mener, at den største frustration er ved bisættelser, bryllupper og konfirmationer, hvor pårørende må stå og vælge deltagere til og fra.

- Det er ikke til at leve med, siger Henrik Stubkjær.

Hvor mange må samles i kirke? Lige nu er det sådan, at der gælder et arealkrav for kirker i Danmark, når det kommer til, hvor mange man må samles indendørs. Arealkravet afhænger af, hvilken aktivitet man laver, inde i kirken. 1 person per 4 kvadratmeter, hvis deltagerne går rundt

1 person per 2 kvadratmeter, hvis deltagerne sidder ned eller knæler Per 1. august gælder det 1 person per 2 kvadratmeter, uanset om deltagerne står, går, sidder eller knæler. Der skal også sikres én meters afstand mellem deltagere, der ikke er i tæt daglig kontakt. Det krav bliver til mindst to meters afstand, hvis der skal synges. Kilde: Kirkeministeriet Vis mere Vis mindre

Det har i skrivende stund ikke været muligt at få en kommentar fra Kirkeministeriet eller Sundhedsministeriet.

Kirke- og Kulturminister Joy Mogensen har tidligere i Kristeligt Dagblad udtalt, at hun er enig i, at restriktionerne i kirkerne ikke giver mening, og at hun forstår frustrationerne, men at der først kan forhandles om lempelser, når en ny smittevurdering foreligger.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Sundhedsministeriet, hvorfor der stadig er så skrappe restriktioner i kirker, når der er lempet andre steder i landet, og hvornår der er planer om at lave en ny smittevurdering.