Bitcoins bøddel død: Årsag er ukendt

52-årige Jung Ki-joon er fundet død i sit hjem. Hans kamp for regulering af kryptovaluta i Sydkorea var medvirkende til, at blandt andet Bitcoins værdi er styrtdykket

Bitcoins 52-årige sydkoreanske bøddel er fundet død i sit hjem i den sydkoreanske hovedstad Seoul.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Ifølge Yonhap blev Jung Ki-joon fundet død søndag.

Indledningsvist forlød det, at Jung Ki-joon var død af hjertestop, men efterfølgende er udmeldingerne fra de sydkoreanske myndigheder blevet korrigeret og overfor The Wall Stree Journal siger en talsmand for regeringen, at dødsårsagen er ukendt.

Slagtede kryptovaluta

Op til sin død stod Jung Ki-joon i spidsen for den sydkoreanske regeringsindsats for at regulere det store kryptovalutamarked i landet. Det var Jung Ki-joons opgave at koordinere udmeldingerne fra de forskellige sydkoreanske ministerier vedrørende kryptovaluta.

Sydkorea har længe været et af de største markeder for handel og spekulation med blandt andet Bitcoin. Den sydkoreanske regering har været stærk modstander af det uregulerede kryptovalutamarked og forsøgt har forsøgt at regulere det.

Regeringens kamp mod kryptovaluta førte i januar til et forbud mod anonym handel med kryptovaluta i landet.

Værdi styrtdykket

Forbuddet sendte chokbølger gennem kryptomarkedet. Mange investorer trak deres penge ud og de fleste kryptovalutaer styrtdykkede i værdi.

Da Bitcoins værdi var på det højeste i december blev den ifølge Coinmarketcap handlet for mere end 121.000 kroner stykket.

Da krisen var værst var Bitcoins værdi faldet til 36.500 kroner, men de seneste uger er prisen steget stødt og i skrivende stund handles Bitcoin til omkring 65.000 kroner stykket.

Ifølge Børsen er den sydkoreanske valuta den fjerde mest benyttede til at købe kryptovaluta med i verden. Kun overgået af euro, dollar og den kinesiske yen.