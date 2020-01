Bitten leverer statsmisterens Godhavns-undskyldning tilbage: - Det er en skandale

13. august sidste år gav en rørt Mette Frederiksen en officiel undskyldning til Godhavnsdrengene og andre børnehjemsbørn, der var anbragt frem til 1976, og som var udsat for misrøgt og overgreb.

En af modtagerne af undskyldningen, der blev givet under stor mediebevågenhed på Marienborg, var Bitten Vivi Jensen, der selv blev anbragt på børnehjem som et-årig.

Hun var egentlig glad for undskyldningen, men så hørte hun årets nytårstale fra statsministeren, hvor hun talte for flere tvangsfjernelser med ordene:

'Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile. Det vigtigste. Det helt afgørende for et lille barn. Det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres. Så de får en reel ny start.'

Den tale gjorde Bitten Vivi Jensen dybt rystet, og nu ønsker hun ikke længere at være modtager af statsministerens officielle undskyldning. Derfor har hun kort efter nytår meldt ud i et Facebook-opslag, hvor hun har tagget statsministeren, at hun nu afviser undskyldningen:

'Kære Mette Frederiksen. Modtag venligst din egen Godhavns-undskyldning retur givet til mig på Marienborg august 2019.'

- Det har jeg, fordi Mette Frederiksens plan lægger op til mere af det, der ikke virker. Systemet er slet ikke gearet til alle de tvangsfjernelser, og tilsynet fungerer ikke. Området er fuld af fejl, og der sker menneskelige tragedier. I mine øjne er Mette Frederiksen ved at gentage den samme fejl, som hun selv har undskyldt for, siger Bitten Vivi Jensen til Ekstra Bladet.

Bitten Vivi Jensen henviser blandt andet til tal fra Ankestyrelsen, der viser, at hver anden forælder, der har klaget over, at deres barn var blevet tvangsfjernet akut fra hjemmet siden 2016, har fået afgørelsen ophævet.

- Der skal selvfølgelig tvangsfjernes nogen børn i meget få tilfælde, men jeg mener slet ikke, at der skal skrues op for det. Det er så farligt at cutte rødderne til sit ophav, mener hun.

Blev selv ødelagt af børnehjem

Bitten blev selv anbragt på børnehjem som et-årig på grund af sygdom og fattigdom i familien.

- Det var meget traumatisk, og både jeg og min mor blev ødelagt af det. 65 år efter græder jeg stadig, fordi det ødelagde begge vores liv, fortæller en tydeligt berørt Bitten.

Bitten kom tilbage til sin mor efter tre et halvt år på børnehjemmet.



Billede og hårlok fra Bittens barndom. Foto: Bitten Vivi Jensen

Vil ikke såre Godhavnsdrengene

Det var dog ikke helt uden betænkeligheder, at Bitten Vivi Jensen leverede undskyldningen tilbage.

- Jeg vil ikke såre Godhavnsdrengene, men jeg er også nødt til at være ærlig overfor mig selv. Det er en skandale uden lige, og jeg frygter, at fremtidens statsminister kommer til at undskylde for den fejl, som den nuværende begik, siger Bitten.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få en kommentar til sagen fra Statsministeriet lørdag formiddag. Til DR har social- og indenrigsminister Astrid Krag udtalt sig om sagen i forbindelse med TV-programmet Makulator:

- Jeg er ærgerlig over, at hun leverer undskyldningen tilbage, for hun har, ligesom de andre tidligere børnehjemsbørn, fortjent den undskyldning, som de fik af Mette Frederiksen, siger Astrid Krag.

Siden 2007 er antallet af tvangsfjernelser steget fra cirka 1200 børn til cirka 2700 børn i 2018.