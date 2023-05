Bitter ventetid: Har ventet 78 dage på sine penge

Søren Mielche har ventet ugevis på sine 13.500 kroner fra et salg på Lauritz.com

Så er den gal igen, igen, igen.

Ekstra Bladet har siden januar bragt stribevis af historier om frustrerede sælgere, som venter meget længere end aftalt på at få deres penge fra Lauritz.com.

Først blev de lovet, at de ville få pengene efter 33 dage, så 40 dage, og senest er fristen blevet hævet til 60 dage. Men heller ikke den afregningsfrist kan auktionshuset tilsyneladende overholde.

I midten af januar solgte Søren Mielche en række ting på Lauritz.com, og han har siden da haft 13.500 kroner til gode ved auktionshuset. Penge han har ventet knap 80 bankdage på at få udbetalt.

- Jeg er jo lidt bange for, at de er ved at gå på røven, men det er jo kun en fornemmelse, fortæller han til Ekstra Bladet.

Annonce:

Forkert navn

Han er en af dem, som flere gange har fået forlænget afregningsfristen. Og da pengene heller ikke rullede ind på hans konto efter 60 dage, sendte han en undrende mail til auktionshuset. Først to uger senere hørte han tilbage:

'Hej Martin, Tak for din mail. Jeg skal beklage forsinkelsen, dit tilgodehavende vil blive betalt hurtigst muligt,' lød svaret.

- Det er en fuldstændig intetsigende mail, 'du bliver afregnet hurtigst muligt'. Den havde de jo ikke behøvet at sende, og så kalder de mig oveni købet Martin, siger Søren Mielche.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Jeg synes, det er en mærkelig opførsel, siger Søren Mielche om sin oplevelse med Lauritz.com. Privatfoto

Penge på vej

Han har svært ved at forestille sig, at han vil benytte Lauritz.com i fremtiden. Og han er langtfra den eneste, som har afskrevet auktionshuset.

Adspurgt, hvornår han regner med at se sine penge, bryder han ud i højlydt latter.

- Det aner jeg ved gud ikke, griner han og tilføjer:

- Jeg kan slet ikke forstå, at man kan drive en forretning på den måde. Simpelthen.

Annonce:

Ekstra Bladet har gentagende gange forsøgt at få et interview med Lauritz.com, men det har auktionshuset afvist. I en mail skriver cfo Preben Lindgaard, at Søren Mielches penge er blevet overført tirsdag. Det er samme dag, som Ekstra Bladet rettede henvendelse til auktionshuset.

Beklagelig forsinkelse

Preben Lindgaard forklarer desuden, at de fortsat oplever en tilbageholdende købsadfærd som følge af forbrugskrisen, hvilket gør, at auktionshuset de seneste uger har ligget under prognosen.

'Som konsekvens er vi cirka to uger længere om at betale de sidste forsinkede afregninger i forhold til, hvad vi tidligere forudså. Søren Mielche er beklagevis en af de kunder, der er ramt,' skriver han og gentager derved nogenlunde samme forklaring som tidligere.

Lindgaard skriver samtidig, at de oplever, at de sælgere, der har ventet på deres afregning, generelt har udvist forståelse.

Annonce:

'Størstedelen af de kunder, der desværre har oplevet forsinkede udbetalinger, har allerede fået deres afregninger. Af de relativt få kunder, der fortsat venter på deres afregning, modtager størstedelen penge i denne uge, mens resten afregnes de næste uger, skriver han i mailen, som fortsætter:

'Som sagt har Lauritz altid afregnet alle sine sælgere; det gør vi også nu, selvom visse kunder har oplevet en beklagelig forsinkelse.'

Preben Lindgaard understreger, at ændringen af betalingsbetingelserne er midlertidig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sundstrøm-parret, som står bag auktionshuset Lauritz.com, har tjent millioner på børsnoteringen. Men økonomien i selskabet er langt fra, hvad den har været. Læs mere her.