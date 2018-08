Bizar debat: Skal det være ulovligt at tegne på ponyer?

Skal det være ulovligt at tegne på levende dyr?

Sådan lyder debatten lige nu i England, hvor flere end 60.000 personer har skrevet under på, at det skal være forbudt.

Helt specifikt lyder forbuddet på, at det ikke længere skal være tilladt at arrangere pony-fester, hvor børn får lov til at skrive deres navne og tegne på heste.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Sophie Tomlinson, der er smykkedesigner, har startet indsamlingen og siger ifølge mediet:

- Jeg indså, at det var en stigende tendens.

- Vi er imod det, at børn lærer, at det er okay at tegne på dyr for underholdningens skyld. Det er et uansvarligt budskab at sende.

Se også: Hundehvalp fik hugget alle fire ben af og blev efterladt i en skov

Uskadeligt

Hestene bliver malet med en ikke-giftig maling, lyder det fra en arrangør af pony-festerne.

- Jeg holder konstant øje med ponyens opførsel.

- Kun to børn har lov til at tegne på hesten ad gangen, siger personen ifølge The Guardian og understreger, at dyret ikke lider overlast.

Eksperter bakker også hesteejeren op.

- Selvom det ikke falder i alles smag at tegne på dyr, er der ikke noget tegn på, at hestene lider overlast ved at blive malet på, siger Tony Tyler, vicedirektør hos velgørenhedsforeningen World Horse Welfare.

Så længe malingen ikke er farlig, kan dyrlægerne heller ikke se problemer med eventet.

- Dyrlæger bruger maling med kalk til at tegne på dyr, når de underviser. Bare det ikke skader dyret, giver det ikke anledning til nogen bekymringerne, siger Lucy Grieve, formand for etik- og velfærdskomitéen ved British Equine Veterinary Association.