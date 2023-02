Bizar tendens: Tusindvis gør det

Psykedeliske ‘kirker’ vinder frem i USA. Det er bevægelser, som advokerer for at tage bevidsthedsudvidende stoffer som svampe og ayahuasca. De mener, at de bør behandles som religioner. Der er flere hundrede psykedeliske ‘kirker’ i USA

I sammenslutningen 'Den guddommelige forsamling' i Salt Lake City spiser de psilocybin-svampe i stedet for at synge salmer.

Det er nemlig den nemmeste måde at komme i kontakt med det guddommelige, forklarer medlemmerne til Vice News, der har besøgt ‘kirken’.

Ifølge amerikanske medier er der de seneste år sket en massiv stigning i antallet af såkaldte ‘psykedeliske kirker'.

Det er ‘kirker’, hvor menigheden tager bevidsthedsudvidende stoffer for at komme i kontakt med det guddommelige.

Det kan være psilocybin-svampe, ayahuasca, peyote eller andre naturlige bevidsthedsudvidende stoffer.

Ifølge nyhedsbureauet AP er der flere hundrede af den slags ‘kirker' i USA.

Den colombianske shaman Taita Pedro Davila leder en ayahuasca ceremoni i Utah. De mener de skal anerkendes som trosretning. Foto:Jessie Wardarski/ Ritzau Scanpix

Beskyttet af forfatningen

De forskellige ‘kirker’ mener, at de bør betragtes som trossamfund.

De læner sig op ad en afgørelse i den amerikanske højesteret fra 2006. Her fik en ayahuasca-‘kirke’ ret i, at de kunne tage stoffet som et ‘sakramente’ - en hellig handling, skriver AP.

I den danske folkekirke betragtes dåb og nadver som sakramenter, mens den katolske kirke har syv.

Ayahuasca-‘kirken’ fik ret, selvom det er ulovligt på føderalt plan i USA at bruge ayahuasca.

En deltaget i en ayahuasca ceremoni i Utah i oktober 2022. Foto: Jessie Wardarski/Ritzau Scanpix

- I alle større byer i USA er der flere ayahuasca-ceremonier hver weekend. Det er ikke noget, som kun sker to gange om året, udtaler Sean McAllister til AP.

Han repræsenterer en ‘kirke’ i Arizona i en retssag mod den amerikanske regering, efter at kirkens ayahuasca fra Peru blev beslaglagt i havnen i Los Angeles.

De forskellige ‘kirker’ og trossamfund, som argumenterer for at tage for eksempel svampe og ayahuasca, mener altså, at de er beskyttet af den specifikke afgørelse i den amerikanske højesteret.

Washington Post beskriver, at en ‘kirke’ i Californien påstår, at de har over 60.000 medlemmer. Det er ikke en oplysning, som avisen eller Ekstra Bladet har faktatjekket.

Lorenzo Gonzales græder efter en ayahuasca ceremoni i Utah. Foto: Jessie Wardarski/ Ritzau Scanpix

Tættere på gud

Vice News fortæller, at ‘kirkerne’ opererer på en række forskellige måder.

Nogle har deres egne lokaler, mens andre lejer sig ind. Ikke alle kirker tilvejebringer de psykedeliske stoffer til de ‘troende’.

Nogle steder skal man selv skaffe for eksempel ‘Magic Mushrooms’ til en gudstjeneste. Mens man andre steder får det udleveret af kirkens ledere.

‘Menighederne’ i de forskellige kirker har over for amerikanske medier beskrevet, hvordan de opnår guddommelige oplevelser, når de indtager de psykedeliske stoffer.

- De er på jagt efter åndelig oplysning og en oplevelse, de siger, bringer dem tættere på gud end traditionelle gudstjenester. Mange håber, at den psykedeliske te (ayahuasca.red) vil helbrede fysiske og psykiske lidelser, efter at konventionel medicin og terapi er mislykkedes. Deres problemer omfatter spiseforstyrrelser, depression, stofmisbrug og PTSD, skriver AP.