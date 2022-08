Bizar trend: Smører sig ind i egen skedesaft

Ny trend får flere brugere på TikTok til at anvende deres egen skedesaft som parfume

Flere TikTok-brugere har udskiftet deres almindelige parfume med egen skedesaft efter påstand om, at det smarte trick kan optimere deres seksuelle tiltrækning ved at udskille feromoner.

Det skriver Insider.

Trenden, som går under navnet 'vabbing', begyndte at florere på sociale medier, efter en TikTok-bruger ved navn Mandy Lee udgav en video, hvor hun opfordrede til brugen af den utraditionelle 'parfume'.

Videoen fik over en million visninger.

Det er dog ikke første gang at 'vabbing' har skabt overskrifter.

Sexologen Shan Boodram har tidligere udgivet en bog, hvor hun også anbefalede skedesaft som parfume, som hun angiveligt selv havde brugt i 15 år.

Ingen videnskabelige beviser endnu

Selvom påstanden er, at metoden kan optimere din seksuelle tiltrækning, så findes der ingen endegyldige videnskabelige beviser for, at det virker.

Evolutionsbiologen Tristram Wyatt, som studerer forskellige dyrs dufte og feromoner, udtaler til Insider, at der ikke er noget definitivt bevis på, at 'vabbing' virker, men det er dog højst sandsynligt, at det kan påvirke den seksuelle tiltrækning.

Han begrunder den manglende forskning med, at feromoner ikke har nogen medicinsk nytte, men eftersom mennesker lugter forskelligt før og efter puberteten, kan det indikere eksistensen af sex-relaterede feromoner.

Placeboeffekt

Ifølge Tristram Wyatt er der dog intet problem i at bruge skedesaft som parfume, og det er muligt, at anvendelsen også har en placeboeffekt.

- Jeg ser det ikke som problematisk, hvis man ønsker at gøre brug af metoden. Hvis det giver folk selvtillid, så bør de da bare bruge det. Og med den nuværende viden kan vi heller ikke konkludere, om det virker eller ej, udtaler Tristram Wyatt til Insider.