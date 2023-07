Bizar trend vender tilbage: Drenge graver kæmpe huller på stranden

Flokkevis af teenagedrenge mødes på stranden for at grave huller, men der er en dybere mening bag

De fleste danskere tager formentlig på stranden for at slikke lidt sol eller for at hoppe i vandet, men for en masse unge drenge er der et helt andet formål med at tage ud til kysterne.

De mødes nemlig for at grave et kæmpe hul midt på stranden.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Trenden startede allerede sidste år, efter idéen til at grave huller på stranden spredte sig på sociale medier som TikTok.

'Hulgutter'

Men der er altså en mening bag galskaben, forklarer Anton Ørsted, der er leder af de såkaldte 'hulgutter', som er taget ud for at grave et hul på Brøndby Strand sammen med ni andre drenge.

- Det handler om at skabe et sammenhold og have en hyggelig dag sammen. Vi møder en masse nye unge mennesker, som alle er samlet om at grave et hul, og det skaber mange sjove samtaler og momenter, siger han til mediet.

Fredag var hele 30 drenge samlet på Svanemøllen Strand ved København for at grave.

Advarer strande

Selv om de mødes for at danne nye venskaber, må piger ikke være med at til at grave.

- Der sker noget, når man kun er drenge samlet. Så er man mere afslappet og tør at være sig selv i stedet for at vise sig frem over for nogle piger, siger Anton Ørsted.

Og når de har udset sig en strand, hvor der skal graves, advarer de altid livredderne på den pågældende strand, understreger han.

Ifølge Marcus Skovgaard, der er livredder hos Tryg Fonden, er der ingen problemer i det, så længe de dækker hullet til igen bagefter.