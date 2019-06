Bizarre pornofilm og tarmpleje: Miljøkampagne gik ikke som håbet

Det skulle have været et forsøg på at gøre noget godt for miljøet, da det canadiske supermarked East West Market printede pinlige slogans på plastikposerne. Men det gik ikke helt, som de have håbet.

Formålet var at få kunderne til at lade være med at købe plastikposer og i stedet medbringe deres egner poser, når de handlede ind, men i stedet er poserne endt som et mindre hit, kunderne bare må have fingre i.

Det skriver flere udenlandske medier heriblandt New York Times og The Guardian.

På poserne var printet slogans som 'Dr. Toews’ Wart Ointment Wholesale,' (Dr. Toews engrossalg af vortesalve) 'Into the Weird Adult Video Emporium' (Går op i bizarre porno-film) og 'The Colon Care Co-op' (Tarmpleje på andelsbasis).

Artiklen fortsætter under billedet ...

En daglivarebutik i den canadiske by Vancouver forsøgte at overbevise kunderne om ikke at købe plastikposer med blandt andet dette slogan. Foto: East West Market

Ejeren af daglivarebutikken, David Lee Kwen, fortæller til The Guardian, at folk har taget poserne til sig:

- Nogle af kunderne er begyndt at samle på poserne, fordi de er vilde med idéen bag, siger han.

Butikken begyndte kampagnen denne måned og i alt er der produceret 1000 poser med de tre slogans. Kunderne, der køber en plastikpose, bliver ikke kun opkrævet fem cents (33 øre), de får også æren af at gå på gaden med de pinlige slogans til fuld skue for alle andre.

Med en lille skrift afsløres kampagnens budskabet på poserne: 'Undgå skammen. Medbring en pose, der kan genbruges'.

David Lee Kwen fortæller, at det ikke er meningen at udskamme kunderne:

- Vi ønskede at give dem noget humoristisk, men samtidig få dem til at undre sig. Det er menneskeligt, at man ikke ønsker at få fortalt, hvad man skal gøre, siger han til The Guardian.

Skiftede taktik

I første omgang håbede butiksejeren fra Vancouver, at ved at tage penge for engangsplastikposerne ville afholde folk fra at købe dem, men da folk ikke lod til at bekymre sig om at betale penge for poserne, så ændrede han strategien.

Meningen med de humoristiske poser er, at få folk til at tænke en ekstra gang over deres forbrugsvaner.

I et opslag på Instagram fortæller supermarkedet i et opslag, at millioner af plastikposer kun bliver brugt en gang, før de bliver kasseret - og det er et voksende problem i forhold til plastaffald.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Som mange andre lande rundt om i verden kæmper Canada med at nedbringe plastaffald, der ikke kan genbruges og i stedet ender på affaldsdepoter. Tidligere på ugen annoncerede Canadas premierminister, Justin Trudeau, at engangsplastikposer, plastikservice og sugerør bliver forbudt i 2021.

Selvom Kwen erkender, at butikkens miljøkampagne muligvis har givet bagsslag, så håber han stadig, at kampagnen har en effekt:

- Selv hvis du har en af poserne, så skal du forklarer hvorfor til dine venner. Og så har vi startet en samtale. Vi ville adressere et problem, men vi har samtidig produceret noget, der er populært. Så det har sådan set udviklet sig rigtig godt.

Se også: Netto dropper forsøg

Jokeren til kamp mod plastikposer

Se også: Uhyggeligt fund: Død hval havde 40 kilo plastik i maven