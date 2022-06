Bizart problem på danske tankstationer

Tankstationskæden OK kan få et stort problem, hvis prisen på en liter benzin stiger til 20 kroner

Alle bilejere, der har en diesel- eller benzinbil, har nok forbandet de store prisstigninger på brændstof en gang eller to. Hos tankstationskæden OK giver prisstigningerne nok også anledning til en del frustration, specielt hvis prisen kommer op på 20 kroner literen.

Flere af kædens stationer kan nemlig kun vise et ettal som første cifre. Med andre ord, man vil ikke kunne vise prisen for en liter benzin eller diesel med det nuværende system.

- Vi håber selvfølgelig først og fremmest, at brændstofprisen vil holde sig pænt under 20 kroner. Mest af alt for forbrugernes skyld, men selvfølgelig også af praktiske årsager, siger kommunikationschef hos OK, Rasmus Boserup.

Det er tankstationer, der ikke har LED lys i pylonerne, som de store prisskilte hedder, som ikke kan vise en pris på over 20 kroner.

Cirka 300 ud af kædens 680 stationer har ikke LED-lys.

Her gør man klar til at tage en gammeldags metode i brug.

- Hvis det skulle ske, at en liter benzin stiger til mere end 19,99, vil vi på tankstationer uden LED-pylon benytte os af en løsning, som man gjorde tilbage i 00’erne, hvor man havde fysiske skilte i form af tal. I så fald skal vi sætte et 2-tal op på pylonen i de perioder, hvor prisen overstiger 20 kr, siger Rasmus Boserup.

Han oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at udskifte lysene i pylonerne.