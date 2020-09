Bjarke fik tilbudt blowjob for stilling

'Jeg er ret god til blowjobs - vil det gavne mine muligheder?'

Først var Bjarke Calvin paf, så begyndte han at grine helt vildt, og herefter var stemningen bare kejtet.

Det fortæller den 46-årige iværksætter, der er uddannet journalist, om en 17 år gammel oplevelse, han havde, mens han bestred en chefstilling i ulandsorganisationen Care.

- Jeg var ansat til at skabe en mere professionel kommunikationsafdeling, og i den forbindelse skulle vi hyre nogle mennesker.

Bjarke Calvin var dog ikke nået igennem bunken af ansøgninger, da det bankede på døren.

- Der stod en kvinde, som jeg havde set før og perifert kendte til gennem nogle andre. Hun spurgte, om jeg havde set hendes ansøgning, husker Bjarke Calvin.

Ikke et offer

Det afviste han, men han tilbød kvinden en kop kaffe, nu hvor hun alligevel var kommet forbi.

- Vi satte os og snakkede om, hvad hun havde af kvalifikationer, og hun fortalte, at det var hendes drømmestilling. Jeg tænkte, at hun var ude at lave lobbyarbejde for sig selv, og det var en meget god idé at møde op og vise sit fjæs.

Efter nogle minutters smalltalk kom det uventede tilbud, som Bjarke Calvin altså ikke tog imod.

- Hun ville måske i dag sige, at det bare var for sjov, men min fornemmelse var, at hun mente det seriøst, siger Bjarke Calvin, der ikke fandt kvindens opførsel krænkende.

- Jeg er ikke et offer. Jeg sad i et chefjob, kunne grine ad det og sende hende videre.

Alligevel gav oplevelsen ham kortvarig kvababbelse, fordi:

- Jeg tænkte, at når jeg når til hendes ansøgning, og hun så viser sig at være mega-kvalificeret, hvad gør jeg så.

Kvinden var ifølge Bjarke Calvin 'heldigvis' ikke den mest kvalificerede kandidat til jobbet, og han har hverken set eller hørt fra kvinden siden.

Han orienterede af hensyn til kvinden ikke nogen på arbejdspladsen om hændelsen, men fortalte det til sin tidligere kæreste. I dag ønsker han heller ikke at afsløre ansøgerens navn over for Ekstra Bladet.

- Jeg synes, Sofie Lindes pointe med, at det ikke handler om personen, men kulturen, er fornuftig, siger Bjarke Calvin, som heller ikke opfatter det, han var ude for, som fuldstændig sammenligneligt med den situation, 'X Factor'-værten fortalte om til Zulu Comedy Awards.

- I mit tilfælde var der ikke tale om magtmisbrug. Jeg følte mig ikke magtesløs, men jeg synes alligevel, det er noget, vi godt kan tale om, for det er svært at forestille sig, at det kun er mig, der har været ude for det.

Drop festen

Ifølge Bjarke Calvin handler det om at skabe forandringer i den måde, hvorpå 'vi ser på hinanden'.

- Det gælder til dels begge parter. For det at gøre seksualitet til en handelsvare er efter min opfattelse også problematisk, men ikke lige så velbeskrevet som sexchikane og seksuelle krænkelser på arbejdspladser, som ifølge lovgivningen er forbudt.

- Hvordan skal vi så gøre op med det?

- Det er jo et rigtig godt spørgsmål, for jeg mener ikke, at mere lovgivning og regler er vejen frem. Det vil utvivlsomt hjælpe at, at vi begynder at se på de sociale spilleregler. For det er naturligt, at en mand også på en arbejdsplads kan kigge på en lækker pige og kortvarigt tænke, at hende har han lyst til at knalde. Det gælder formentlig også kvinder. Men det må man jo pakke væk, når man er på arbejde - især når man er chef.

- Og hvis man ikke kan styre sig, så må man jo lade være med at gå med til fest, siger Bjarke Calvin, som lidt højtideligt minder om, at man kan opføre sig som en gentleman.

- Vi mennesker kan over en bred kam godt finde ud af at følge en lang række spilleregler. For eksempel ved de fleste godt, at vi ikke må true med eller slå nogen ihjel. Næste step i vores udvikling kunne så være ikke at true med seksualitets-ting.

Bjarke Calvin finder det naivt at forestille sig, at man helt kan undgå, at der sker ting af andet end arbejdsmæssig karakter mellem mennesker på arbejdspladser.

- Det hænder blandt andet, at folk bliver kærester på jobbet. Det er der adskillige eksempler på, og det kan vi ikke rigtig lovgive imod, men lave spilleregler for, hvad man gør, når situationen opstår.