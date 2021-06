Bjarne blev afvist: Kan ikke bevise at han kan dansk

Bjarne Toft Jakobsen er født og opvokset i Danmark. Men Bjarne kan ikke bevise, at han kan dansk, og derfor må hans kone ikke få opholdstilladelse. Hvorfor skal danskere overhovedet bevise, at de kan sproget, spørger han

Danske Bjarne Toft Jakobsen og hans thailandske kone, Aran Jakobsen, lever efter eget udsagn op til alle krav for at få familiesammenføring.

Men det mest åbenlyse af kravene kan de ikke bevise: at Bjarne kan tale og skrive på sit eget modersmål.

Et af kravene for at få familiesammenføring med sin udenlandske ægtefælle er nemlig, at den danske statsborger har bestået 'Prøve i Dansk 3', svarende til eksempelvis en 9. klasses afgangseksamen. Men på det 39 år gamle bevis, Bjarne har fået tilsendt fra Rigsarkivet, fremgår hans danskkarakterer fra afgangsprøven ikke.

Hvorfor felterne er tomme, aner Bjarne ikke. Hans eget bud er, at der er sket en fejl i udarbejdelsen af beviset dengang.

- Men helt ærligt. Udlændingestyrelsen kunne jo bare ringe mig op og finde ud af, at jeg godt kan tale mit eget sprog. Det er fuldstændig absurd, at et dokument fra 1982 skal afgøre, om min kone må være i landet, siger 54-årige Bjarne Toft Jakobsen.

Danskernes umulige kærlighed Ekstra Bladet sætter fokus på, hvordan de stramme regler for familiesammenføring og opholdstilladelser rammer danske statsborgere, der finder kærligheden med en udlænding. Bjarne Toft Jakobsen er en af de flere end 150 danskere, som har henvendt sig med sin historie.

Efter afslaget har Bjarnes hustru måttet forlade Danmark. Han bor nu alene i deres hjem i Kerteminde. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Masser af jobs til Aran

Parret mødte hinanden i Thailand i starten af 00'erne i forbindelse med Bjarnes arbejde som rejsemontør samme sted, og i 2007 blev de gift. I over 15 år har de boet sammen i Thailand, men da coronakrisen ramte, blev turismen og dermed Bjarnes job hos Novisol stærkt udfordret.

Derfor blev han tilbudt at arbejde for samme firma, men i Danmark i stedet for, og parret besluttede, at de gerne ville til Danmark.

- Min kone har jo været i Danmark masser af gange og elsker at være her. Jeg kender de første tre steder, hvor hun ville kunne komme i arbejde fra dag et, fordi de skriger på arbejdskraft, blandt andet med rengøring. Og hun kan allerede begå sig på dansk, siger Bjarne Toft Jakobsen.

Parret søgte i september sidste år om familiesammenføring, og et halvt år efter fik de afslag på grund af det manglende bevis for danskkundskaberne. Bjarne ansøgte om at få genoptaget ansøgningen, men fik afslag.

Aran og Bjarne har haft mange gode oplevelser sammen i Danmark, men familiesammenføring blev ikke en af dem. Privatfoto

'Det kan fandeme ikke passe!'

Nu bor Bjarne alene i Kerteminde for at passe sit arbejde, mens hans kone er i Thailand.

- Der er ikke noget at gøre. Jeg skal op til en danskprøve, hvis jeg vil have min kone til landet. Men der er ikke en ny prøve at tage før til efteråret. Jeg må indrømme, at jeg er godt gal i skralden, fortæller Bjarne og fortsætter:

- Det kan fandeme ikke passe. Så nu vil jeg råbe op om den måde, vi bliver behandlet på, og Ekstra Bladet er jo de eneste, der kan gøre noget. Jeg ved bare, at aviserne er de eneste, der kan få lavet det her om.

Bjarne Toft Jakobsen mener selv, at han har gjort alt, hvad han kunne for at fremskaffe karaktererne fra sin afgangseksamen.



- Min gamle skole er lukket for mange år siden, så de kan heller ikke hjælpe. Men dybest set anfægter jeg mest af alt, at danskere overhovedet skal bevise, at de kan dansk. Det giver jo ingen mening.

Her viser Bjarne sin kones to børn, som han betragter som sine egne, rundt i København. Privatfoto

Staten svigter danskerne

43-årige Aran har to voksne børn, som Bjarne ser sig selv som far for. Dem har han ikke set siden februar sidste år på grund af corona, men han håber, at de snart må besøge ham i Danmark.

På grund af hans job som rejsemontør er Bjarne og Aran vant til at være adskilt mange dage om året, men denne gang er det alligevel anderledes.

- Jeg stejler over, at jeg skal bøje mig. Det er fandeme for latterligt, og det er ikke rimeligt. Jeg har aldrig modtaget penge fra staten, jeg passer mig selv, og jeg skylder ikke en krone. Jeg passer på min kone og børn. Det gør mig rasende, at danskere bliver behandlet på den måde af deres eget land, siger han.