Bjarne bliver ladt i stikken

Udviklingshæmmede Bjarne Jensen er blandt dem, som risikerer at blive efterladt med håret i postkassen, hvis regeringen får held med at lempe kontantreglen

64-årige Bjarne Jensen fra Vejle er en af de danskere, som risikerer at blive ladt i stikken, hvis regeringens forslag om en lempelse af den såkaldte kontantregel bliver gennemført.

Kontantreglen - hvad bliver ændret? Som hovedregel er butikker eller andre betalingsmodtagere forpligtede til at modtage kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00. Butikker eller andre betalingsmodtagere, som er beliggende i områder, hvor der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelsen af kontanter, er dog kun forpligtede til at modtage kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00. Regeringens nye forslag vil lempe reglen, så forretninger som tankstationer, kiosker og tøjbutikker nu selv kan vælge, om de vil modtage kontanter eller ej. Dagligvarebutikker, postforretninger, læger, apoteker og andre butikker med 'centrale samfundsfunktioner' bliver ikke påvirket af regelændringen. Vis mere Luk

Bjarne er udviklingshæmmet og frygter, at han kommer til at bruge for mange penge, hvis ikke han kan betale med mønter og sedler.

- Hvis en butik ikke tager imod kontanter, vil jeg ikke handle der, fastslår han over for Ekstra Bladet.

På grund af sit handicap har Bjarne et helt særligt hævekort, som ikke kan bruges i forretninger. I stedet går han ned i banken og hæver sine penge kontant.

Han har ganske enkelt lettere ved at holde styr på sin økonomi, når han rent fysisk kan se de penge, han bruger. Tanken om, at han snart kan blive tvunget til at hive kreditkortet op ad lommen i flere forretninger, gør derfor Bjarne utryg.

- Det er ubehageligt, når man er mere tryg ved at bruge kontanter, forklarer han.

- Det kan jo være fristende at bruge mere, end man skal, når man har sådan et kort i hånden.

Bjarne bor i sin egen lejlighed i Vejle og arbejder til dagligt på Udviklingshæmmedes Landsforbunds lokalkontor. Foto: Anders Brohus

For Bjarne er det specielt tøjbutikker og den lokale boghandel, som han er bange for at miste muligheden for at handle i, hvis regeringens forslag bliver til virkelighed.

- Det vil ærgre mig meget, hvis de pludselig ikke tog imod kontanter, siger han.

- Man føler sig ladt i stikken.

Flere kontantløse butikker på vej

Noget kunne tyde på, at Bjarne har god grund til at være nervøs for at skulle vinke farvel til sine mønter og sedler. I hvert fald hvis man spørger 7-Eleven.

Jesper Østergaard, administrerende direktør i Reitan Convenience Denmark, som er selskabet bag 7-Eleven her i landet, er modsat Bjarne begejstret for en eventuel lempelse af reglerne.

- Færre kontanter i omløb hilser vi velkomment. Det vil generelt øge sikkerheden og trygheden for såvel medarbejdere som kunder, siger han.

Ganske som Bjarne frygter, er nærbutikskæden åben for at introducere flere kontantfri forretninger.

- Hvis det bliver helt frit, vil vi givetvis have flere butikker, som vil undgå kontanter – i hvert fald i visse perioder af døgnet, oplyser Jesper Østergaard.